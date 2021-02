Ryan Kaji, web star di 9 anni arriva su Cartoonito app

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Un debutto su youtube, nel 2015, a tre anni, con un video caricato dalla madre: sei anni dopo è lo youtuber più pagato al mondo (guadagna circa 30 milioni di dollari all'anno) grazie soprattutto a filmati nei quali fa divertenti recensioni di giocattoli e videogiochi, pubblicati su un canale (Ryan's world) con oltre 26 milioni di iscritti e oltre 45 miliardi di visualizzazioni. Parliamo del texano Ryan Kaji (all'anagrafe Ryan Haruto Nguyen), classe 2011, nato da una mamma vietnamita e un papà giapponese.

Un bambino diventato anche brand, tra vestiti, giocattoli e persino spazzolini con il suo nome. Dal primo marzo e a seguire ogni lunedì, il baby influencer debutta in esclusiva sull'app di Cartoonito (applicazione gratuita che permette di guardare la programmazione lineare di Cartoonito più contenuti esclusivi) con il suo show Ryan E L'ospite Misterioso. Un programma che ha al centro tante prove fisiche, indizi e un ospite misterioso del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo, da scoprire in ogni puntata. Un mix di gioco, problem solving e divertimento del quale Ryan (che ha due sorelle, Emma e Kate) è protagonista insieme a i suoi genitori: la mamma, coach della famiglia che spiega le regole dei vari giochi, e il papà, perenne pasticcione sempre pronto, però, ad incoraggiare il figlio. Con loro ci sono due personaggi animati, Gus e Combo. Il programma che negli Usa va in onda su Nickelodeon, ha confermato negli Usa la popolarità di Ryan, ed è già stato confermato per una terza stagione. Il baby influencer che anche su youtube ha spesso accanto i genitori, nel periodo del lockdown, ha arricchito il suo canale con video nei quali spiegava ai più piccoli, con l'aiuto di esperti cosa fosse il coronavirus e quali misure precauzionali prendere. Inoltre ha pubblicato vari tutorial per attività divertenti con cui i bambini potessero tenersi occupati all'interno delle case. "Registrare contenuti dà alla nostra famiglia più opportunità di stare insieme - ha spiegato Loann, la mamma della web star a Moms.com - Ryan ama fare video, ed è così bello vederlo mentre si diverte". (ANSA).