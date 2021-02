Fazio si opera, domenica 28 sospeso Che tempo che fa

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "Noi non ci vediamo la settimana prossima, devo fare un piccolo intervento che non mi consentirà di parlare per qualche giorno. Appena sarà possibile saremo di nuovo qua". Fabio Fazio ha annunciato così - nel corso della puntata di domenica 21 febbraio - la sospensione dell'appuntamento con Che tempo che fa di domenica 28 febbraio su Rai3. (ANSA).