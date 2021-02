A Grande Richiesta anticipato a martedì, 9/3 con Berte'

A Grande Richiesta, le serate-evento del sabato sera di Rai1, miscellanea con il filo conduttore della musica e non solo, viene spostato e anticipato a martedi' 23. La puntata, che sarà condotta da Carlo Conti e che era prevista per il 27, vedrà protagonisti i Ricchi e Poveri. Lo rende noto la Rai. Dopo la pausa Sanremo la puntata successiva andrà in onda martedì 9, e il programma celebrerà il 70/mo compleanno di Loredana Berte' con "Non sono una signora", condotto da Alberto Matano e infine un grande one man show che vedra' protagonista Christian De Sica in data ancora da definire.

Ieri la puntata intitolata Minaccia Bionda con Flavio Insinna e che ha celebrato Patty Pravo ha avuto l'8,27% e 1.892.617 (mentre il competitor C'è posta per te ha superato i 6 milioni e il 30%), la settimana prima A grande richiesta - Parlami d'Amore, era stato visto da 2.282.000 telespettatori pari al 10,19%. (ANSA).