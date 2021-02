Malia Obama va a Hollywood con Donald Glover

(ANSA) - NEW YORK, 18 FEB - Malia Obama va a Hollywood: secondo fonti dell'"Hollywood Reporter", la primogenita dell'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e della moglie Michelle sarebbe entrata nella "writers' room" di "Hive" (alveare), una serie per Amazon Prime ispirata a un personaggio simile alla cantante Beyoncé.

La figlia degli Obama ha 22 anni e sta per laurearsi a Harvard: da quando era al liceo, alla Sidwell Friends School di Washington, coltiva interessi nel mondo del cinema facendo stage di alto profilo in varie produzioni tv tra cui "Girls" di Hbo e "Extant" della Cbs e alla Weinstein Company, prima che l'ex produttore Harvey Weinstein venisse travolto dalle accuse di stupri e molestie sessuali. La serie di Amazon rientra in un maxi accordo pluriennale che il colosso dell'entertainment ha messo in piedi con Donald Glover, l'attore, cantante, rapper, comico, sceneggiatore, produttore e regista conosciuto anche con il nome di scena di Childish Gambino. L'intesa che l'Hollywood Reporter valuta in svariati milioni di dollari porterebbe, tra l'altro, alla creazione di un canale dedicato all'opera di Glover.

Non e' chiaro che ruolo avra' nella 'writers' room' la figlia degli Obama. Quel che e' certo e che Malia si è fatta amare nel corso dei suoi stage: "E' un angelo", ha detto di lei Lena Dunham, la creatrice, regista e interprete di "Girls" che l'aveva presa sotto l'ala quando era stagista a Hbo: "Ovviamente non la mandavamo a prendere il caffè, non lo fai con la figlia di un presidente, ma lei voleva fare tutti i lavori. Era totalmente entusiasta". (ANSA).