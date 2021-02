Su Sky un canale per i 'Gangster', arriva in prima tv 'Capone'

È uno dei generi cinematografici più longevi e floridi, nella classica contrapposizione tra il bene e il male che ha dato vita ad alcune delle storie più appassionati del cinema. E da sabato 20 a domenica 28 febbraio Sky Cinema celebra i gangster movies con Sky Cinema Collection - Gangster, un canale interamente dedicato al genere con oltre 30 film, tra cui alcuni grandi cult e una prima visione da non perdere. I titoli sono disponibili anche on demand su Sky e in streaming su Now Tv nella collezione dedicata.

In evidenza, sabato 20 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection - Gangster la prima visione del film "Capone" con Tom Hardy che veste i panni del noto gangster, nel biopic con Linda Cardellini, Kyle MacLachlan e Matt Dillon. La pellicola racconta gli ultimi anni di Al Capone quando, a soli 47 anni, dopo aver trascorso 10 anni in prigione, inizia a soffrire di demenza e alterna la follia al senso di colpa per i crimini commessi. E con extra, il programma fedeltà di Sky, il film "Capone" è già disponibile per i clienti Sky da più di 3 anni, on demand nella sezione extra.

Tra gli altri film in programmazione si segnalano alcune pietre miliari del genere: il capolavoro di Brian De Palma "The Untouchables - Gli Intoccabili"; il gangster-movie di Brian De Palma e sceneggiato da Oliver Stone "Scarface" con Al Pacino; il gioiello di Martin Scorsese, miglior regia a Venezia, "Quei Bravi Ragazzi", interpretato da Robert De Niro, Ray Liotta e Joe Pesci, premiato con l'Oscar©; e il capolavoro di Sergio Leone "C'era Una Volta In America", in versione estesa e restaurata, in cui sulle note di Ennio Morricone si racconta l'ascesa e il declino di due gangster, Robert De Niro e James Woods, divisi dall'amore per la stessa donna. (ANSA).