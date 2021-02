Striscia la notizia festeggia domani 7.000 puntate

Dal 7 novembre 1988 al 18 febbraio 2021 (compreso) sono state trasmesse 7.000 puntate di Striscia La Notizia. L'edizione più lunga della storia è la 32a (2019-020), con 239 puntate; l'edizione più corta è la prima (1988), con 30 puntate. Il Guinness - "Nella storia della televisione non esiste un programma satirico di informazione con più puntate di Striscia. Infatti, come ha riconosciuto ufficialmente nel novembre 2011 il Guinness World Records, lo storico tg satirico di Antonio Ricci è il "più longevo programma televisivo satirico di informazione per numero di puntate al mondo". La prima edizione condotta da Ezio Greggio e Gianfranco D'Angelo, è andata in onda su Italia 1. Visto il grande successo d'ascolti, fu trasferito dalla seconda edizione su Canale 5.

Il record. La puntata più vista di sempre è quella del 23 settembre 2002: 13.870.000 telespettatori. A condurre c'era la storica coppia Greggio-Iacchetti. La puntata più breve di Striscia è quella del 13 gennaio 1998: durò solo 35 secondi, in segno di protesta per l'eccessiva quantità di pubblicità mandata in onda dalla rete prima della trasmissione.

Per celebrare le prime 20 edizioni di Striscia la notizia, nel novembre 2007 alla Triennale di Milano è stata allestita la mostra "Venti di Striscia", che ha registrato un afflusso record con oltre 50 mila visitatori. Voluta dal presidente della Triennale dell'epoca, Davide Rampello, e curata dalla scenografa Margherita Palli, la mostra raccontava l'evoluzione del programma attraverso oltre 4 mila monitor (in cui scorrevano le immagini di altrettante puntate di Striscia), 100 Tapiri reinterpretati da 10 grandi artisti e designer, e teche in plexiglass contenenti oggetti che svelavano il dietro le quinte.

Inchieste e scoop - Da 7.000 puntate, grazie ai telespettatori che inondano di segnalazioni la redazione, il Tg satirico continua a realizzare inchieste. Quando si parla di Striscia la notizia tutti pensano a Greggio, Iacchetti, Hunziker, Scotti, Ficarra e Picone, ma in 7.000 puntate si sono alternati ben 69 conduttori. L'elenco completo è sul sito del Tg satirico. (ANSA).