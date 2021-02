Carrol Lynch, io poliziotto ambiguo in Big Sky

Un camion che ricorda quello di Duel, un camionista psicopatico e mammone, un centro di investigazioni al femminile, un poliziotto per niente trasparente, donne che scompaiono in una zona remota del Montana e, infine, anche un romanzo-thriller, The Highway, firmato da CJ Box. Questa la ricetta di BIG SKY che dal 23 febbraio verrà lanciato su Star, il brand della piattaforma Disney+.

Il tutto parte sulle note di 'All Night Long' di Lionel Ritchie e nella sede di un ufficio di investigazioni private gestita da Cassie Dewell (Kylie Bunbury ) e Jenny Hoyt (Katheryn Winnick), impegnate a ritrovare due sorelle rapite da un camionista su una remota statale nel Montana.

Aiutate dall'ex marito di Jenny, Cody (Ryan Phillippe) ex poliziotto, le investigatrici scoprono ben presto che queste non sono affatto le uniche ragazze scomparse nella zona.

I tre cercano di fermare il criminale, probabilmente un feroce serial killer, in una sorta di road movie.

Dietro tutto questo, infine, un talento come quello di David Edward Kelle, produttore e sceneggiatore autore di 'Ally McBeal', 'Big Little Lies - Piccole grandi bugie' e 'The Undoing - Le verità non dette'.

Tra i personaggi di questo thriller pieno di colpi di scena, l'ambiguo Rick Legarski interpretato da Carrol Lynch che dice all'ANSA: "Interpreto un agente della polizia stradale molto orgoglioso del suo lavoro. Posso dire anche - aggiunge l'attore che ha paura di fare spoiler - che sarà coinvolto nelle indagini e che è un personaggio sorprendente, molto complicato. Una cosa, quest'ultima, che sembra far parte del mio destino d'attore" dice ancora Lynch che nel 2007 recita in Zodiac, dove interpreta Arthur Leigh Allen, sospettato di essere il Killer dello Zodiaco e nel 2014 in American Horror Story è il serial killer John Wayne Gacy. (ANSA).