Miss Italia Martina Sambucini debutta con Port to Port

Un viaggio nei porti italiani in dodici puntate, con due conduttori, alla scoperta di un mondo popolato di personaggi poco conosciuti ma ricchi di professionalità, competenza e umanità: ecco 'Port to Port' il programma con il quale Martina Sambucini, Miss Italia 2020, debutta, due mesi dopo la sua elezione, nella conduzione televisiva con Roberto Onofri, da molto tempo impegnato nella promozione del mondo portuario, e la regia di Giuseppe Sciacca.

'Port to Port' andrà in onda su CiborTv, che permette agli italiani nel mondo di restare collegati con 300 diversi canali tra programmi inediti, on demand, streaming. Prodotta da Italian Television Network e patrocinata da Assoporti, la trasmissione farà capolino anche su Amazon Prime.

Martina, 19 anni, di Frascati, studentessa universitaria di psicologia del marketing, ha vinto il titolo in un momento particolare della storia del nostro Paese, in dicembre, in un pomeriggio lontano dallo splendore delle celebri serate televisive di un tempo, senza pubblico e senza forme di spettacolo, nel rispetto di un'Italia in difficoltà.

Il viaggio di Martina a "Port to Port" comincia oggi dalla Sicilia - Catania e Augusta - per proseguire nei prossimi giorni in Puglia, Campania, Lazio e Liguria. Il programma compie un percorso all'interno di un settore, quello dei porti italiani, nel quale operano tante figure ed è animato da molte situazioni: sono eccellenze che vengono narrate come lo specchio a cielo aperto di coloro che vi gravitano intorno, dagli ufficiali ai militari, ai pescatori e al mercato marittimo. "Intendiamo accendere un faro su di loro - dicono gli autori .- ascoltarli e venire a conoscenza delle peculiarità di un mondo vivo e attivissimo, ma poco noto, al di là delle immagini consuete, come le grandi navi da crociera o i romantici pescherecci".

