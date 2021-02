I Giganti di Andrea Delogu, normali dunque eroi

Eclettica e piena di energia Andrea Delogu si lancia in un progetto in cui crede moltissimo e che prende il via oggi: un megafono sociale e social. Si intitola Giganti ed è pubblicato sul suo profilo instagram - @andrealarossa - che ha oltre 350mila follower.

"Giganti è un megafono sociale e social - così lo definisce la stessa conduttrice e scrittrice - che viene dato di volta in volta a chi ha una storia di straordinaria normalità da condividere. Di solito si dà voce alle persone solo quando le loro vite sfiorano il tragico o l'impossibile. L'errore più grande è pensare che resistere ed esistere sia scontato. Giganti siamo tutti. Perché giganti si diventa, le spalle larghe non ci vengono date di serie quando nasciamo, ma ognuno di noi se le costruisce per poter affrontare la vita".

Ed ecco allora che l'autrice incontra in ogni puntata della durata di circa 8 minuti, quello che si definisce un "uomo qualunque", che nella sua battaglia ordinaria - in un tempo dove essere persone comuni è quasi impossibile - assume, raccontando e raccontandosi, una dimensione eroica e "gigantesca" per l'appunto. "Troppo spesso si giudica una persona dalla fine - spiega Andrea presentando i protagonisti delle prime tre storie - dimenticando che nel mezzo c'è un percorso che conta anche di più, come nel caso di Alberto, papà separato che dopo un evento tragico ha capito come poter essere d'aiuto ad altri genitori separati, o Donato che ha imparato a gestire la sua schizofrenia e ha fondato un'associazione per aiutare ragazzi come lui, o Valentina laureata che mentre aspetta di poter combattere per il suo posto nel mondo fa le pulizie e la baby sitter a chiamata".

Giganti è prodotto da Gianluca Comandini e Andrea Delogu e scritto con Rossella Rizzi. La regia è di Paolo Negro. (ANSA).