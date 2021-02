Fiorello, Amadeus è lo Swiffer delle polemiche

"Sarebbe stato facilissimo non fare questo festival, ma invece lo facciamo ed è una cosa nuova che andiamo a sperimentare". Fiorello irrompe nella conferenza stampa di presentazione di Sanremo e fa il suo show.

"Io una volta ho fatto uno spettacolo senza pubblico, perché proprio non è venuto nessuno, c'erano solo due persone: dialogavo con le sedie, con i faretti. Grazie Amadeus che mi hai proposto questa cosa. Non vedo l'ora di capire cosa succederà quando sul palco diremo 'Buonasera' e non ci sarà nessuno", ha continuato lo showman, prendendo poi in giro il suo amico direttore artistico: "Ama sei un grande, sei lo Swiffer delle polemiche, le raccogli tutte. Sei partito ad agosto con Morgan scartato, poi la nave, poi i 300 spettatori in sala, poi i figuranti, poi niente figuranti e 'lascio il festival', poi Ibra che litiga con Lukaku, Fedez che fa sentire 10 secondi di canzone. Ama, era meglio quando eri solo sessista". (ANSA).