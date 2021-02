Sanremo: il prefetto, non necessarie zone rosse e chiusure

(ANSA) - IMPERIA, 08 FEB - "Quello che a noi interessa è l'impatto sulla città. Abbiamo individuato quali possono essere alcune criticità, ma è un lavoro in itinere e non c'è nulla di deciso. Abbiamo anche valutato che non sarà necessario emettere provvedimenti drastici come zone rosse, chiusure e via dicendo".

Lo ha dichiarato il prefetto di Imperia, Alberto Intini, nel pomeriggio, al termine di un vertice sulla sicurezza per il Festival di Sanremo, che si è tenuto in prefettura, alla presenza del sindaco della città dei fiori, Alberto Biancheri, dell'Asl e delle forze dell'ordine. Nei prossimi giorni è in programma un incontro con dirigenti Rai.

"Ci saranno ovviamente alcuni punti da attenzionare - ha aggiunto Intini - come gli alberghi dove soggiornano gli artisti, la parte vicino al teatro Ariston, dove ci sarà il triage con i tamponi dei dipendenti e soprattutto bisognerà valutare i punti dove potrebbero crearsi assembramenti. Lì le forze di polizia e la municipale di Sanremo faranno in modo di ridurre eventuali afflussi eccessivi". (ANSA).