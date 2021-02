Torna Crozza e diventa Draghi, grazie Mattarella

Maurizio Crozza diventa Mario Draghi e ringrazia il presidente della Repubblica a modo suo per la fiducia accordatagli: "Grazie, dopo aver lavorato per anni con Angela Merkel, Christine Lagarde, incontrato Ursula Von der Leyen ora ho l'opportunità di incontrare Vito Crimi. Ma anche Salvini, quello che mi dicono porta tanti braccialetti, e chiama facendo gli appelli. Ma anche Zingaretti, ma lui ...basta mangiarlo due volte al giorno. Comunque l'importante è non incontrare quello che Macron chiama.., anche quello devo incontrare? Grazie presidente Mattarella per la fiducia".

In attesa della partenza della nuova stagione di Fratelli di Crozza, prevista per venerdì 19 febbraio in prima serata sul NOVE, il comico genovese è per la prima volta nei panni di Mario Draghi, incaricato dal Presidente Mattarella di creare il nuovo Governo e ringrazia per la fiducia a modo suo. (ANSA).