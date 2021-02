Barack Obama domenica ospite di Che tempo che fa

L'ex presidente Usa Barack Obama sarà ospite domenica 7 febbraio di Fabio Fazio a Che tempo che fa.

L'annuncio sui profili social del programma di Rai3.

"Siamo onorati di comunicarvi che domenica, per la prima volta in esclusiva tv in Italia, Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa intervisterà il 44° presidente degli Stati Uniti, Barack Obama", si legge nel post. "Vi aspettiamo, per questo straordinario appuntamento, domenica dalle 20.00 su Rai3". (ANSA).