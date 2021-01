George Clooney produrrà una nuova serie su Buck Rogers

George Clooney proiettato verso lo spazio. L'attore sarà infatti produttore esecutivo del reboot della serie Buck Rogers (Buck Rogers in the 25th Century), andata in onda dal 1979 al 1981.

Buck Rogers è un personaggio immaginario protagonista di una serie di strisce a fumetti creata da Philip Francis Nowlan 'Buck Rogers in the 25th Century', pubblicata dal 1929 sui quotidiani statunitensi fino al 1967 e considerata il capostipite dei fumetti di fantascienza americani. Il capitano William 'Buck' Rogers è un astronauta risvegliatosi nel 2491 dopo una ibernazione nello spazio durata più di 500 anni.

Clooney è reduce da un altro film di fantascienza. E' infatti il protagonista di The Midnight Sky (2020), film ambientato in un futuro post apocalittico. (ANSA).