Tv: trattative per serie animata de Il Trono di Spade

Il prossimo capitolo de Il Trono di Spade potrebbe essere 'animato'. Secondo indiscrezioni riportate da Hollywood Reporter a HBO Max si sta discutendo della possibilità di realizzare una versione animata della fortunata serie fantastica creata da David Benioff e D. B.

Weiss, e basata sul ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R. R. Martin.

Sempre secondo Hollywood Reporter la serie animata farebbe parte di un progetto più ampio di HBO che sogna di creare un universo 'Trono di Spade', una sorta di franchise quindi. Il primo passo di questa espansione è stato il prequel House of the Dragon la cui lavorazione inizierà in primavera e con protagonisti Olivia Cooke, Emma D'Arcy e Matt Smith.

Per Hbo Il Trono di Spade è stata una gallina dalle uova d'oro. Trasmessa in 73 episodi dal 2011 al 2019 la serie ha attirato un numero record di spettatori. (ANSA)