Giuliano e Pontremoli raccontano le truffe di The Artists

"The Artists" è l'eloquente titolo di una serie tv, ispirata ai truffatori di tutto il mondo e alle loro imprese, creata dallo studio americano indipendente Wiip con il produttore premio Oscar per "La grande bellezza" Nicola Giuliano (Indigo Film).

Lo spettacolo multilingue è stato scritto dalla sceneggiatrice Federica Pontremoli, che ha lavorato in diversi pellicole di Nanni Moretti, tra cui l'imminente film drammatico Tre piani, che dovrebbe essere lanciato a Cannes.

"The Artists" è prodotto da Giuliano, Paul Lee ("Dickinson") e David Flynn di Wiip, da un'idea di Adriano Di Petrillo.

Quest'ultimo e Federica Pontremoli sono anche i produttori esecutivi della brillante serie la cui prima stagione si snoda tra tra una piccola città del sud Italia e la cosmopolita New York. "E' una storia di avidità, potere, amore, celebrità, che coinvolge il Vaticano e le alte sfere della politica statunitense" spiega Giuliano.

Secondo la Pontremoli il concetto di base di "The Artists" implica "esplorare la natura delle relazioni tra i truffatori e i loro obiettivi, e come riescono a stabilire la fiducia, anche quando culture e background sono assai diversi". Flynn sottolinea come a Wiip si cerchino "storie locali che abbiano un fascino globale, scritte da brillanti scrittori locali come Federica Pontremoli". (ANSA).