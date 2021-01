Follesa e Carrara alla scoperta migliori pasticcerie italiane

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Per le pasticcerie italiane è giunto il momento di rimettersi in gioco dopo un'annata dal sapore amaro. Dal 29 gennaio, ogni venerdì alle 21.25 su Real Time (Canale 31) - e disponibile anche su discovery+ - tornano gli ambasciatori della dolcezza, Katia Follesa e Damiano Carrara, con "Cake Star: Pasticcerie in sfida" - una produzione Banijay Italia per Discovery Italia - la competizione più dolce della tv, che da quattro edizioni gira la penisola in lungo e in largo alla scoperta dei pasticceri più talentuosi.

In ogni puntata, tre pasticceri esperti si sfidano per conquistare il palato esigente dei due giudici e dei loro avversari cercando di guadagnare le tanto ambite 5 stelle. Come sempre ogni sfidante viene giudicato in tre categorie: la location della pasticceria, il cabaret di paste e il "pezzo forte".

Ma non possono mancare le novità. In questa edizione ad ogni concorrente verrà data la possibilità di coinvolgere il proprio cliente di fiducia che avrà l'arduo compito di far assaggiare a Katia e Damiano il suo dolce preferito, e far guadagnare alla pasticceria un bonus di 5 stelle aggiuntive. Se, grazie al bonus, la pasticceria vince la puntata anche il cliente di fiducia potrà aggiudicarsi un "premio" a sua scelta: da un corso di pasticceria a una meringa… gigante! Il viaggio alla ricerca delle migliori pasticcerie d'Italia toccherà, tra le varie mete, Lago di Como, Pisa, Alessandria, Ravenna, Costa Apuana, Brescia, Reggio Emilia, Treviso, Pesaro.

In ogni città, Damiano visiterà il laboratorio dei pasticceri in sfida, assaggerà e fornirà preziosi trucchi e consigli per riconoscere e realizzare il dolce perfetto. Katia, invece, avrà modo di incontrare e conoscere i clienti delle pasticcerie, tra cui diversi rappresentanti di realtà locali tipiche. (ANSA).