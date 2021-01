Asia Argento "Rob Cohen è un predatore, mi ha dato la droga dello stupro"

Asia Argento, ospite il 23 gennaio a Verissimo, in onda alle 16 su Canale 5, presenta in anteprima tv la sua autobiografia 'Anatomia di un cuore selvaggio' in cui ripercorre episodi molto forti della sua infanzia come le violenze subite dalla madre, Daria Nicolodi, morta lo scorso novembre: "Ho iniziato a scrivere questo libro prima di perdere mia madre. Rivelare questo segreto delle violenze ricevute da parte sua spero possa servire agli altri per capire perché in alcuni momenti della mia vita ho reagito in modo aggressivo. Non so perché mia madre mi abbia fatto quelle cose quando ero piccola. Era giovane, con tre figlie, aveva una relazione travagliata con mio padre e si è sfogata su di me. Diceva che ero quella più forte e che quindi potevo prendermi le botte o essere cacciata di casa a nove anni, nel cuore della notte, tanto ce l'avrei fatta".

"I miei genitori - racconta ancora l'attrice, figlia di Dario Argento - si sono separati quando avevo nove anni. Il giudice non aveva deciso con chi dovessi stare e quindi facevo la spola da una casa all'altra. Mia madre mi cacciava da mio padre e viceversa e io non ne capivo i motivi. Il giorno del mio quattordicesimo compleanno è stata l'ultima volta in cui mi ha picchiata. Me ne sono andata di casa, ho raccontato tutto a mio padre che, da quel momento, mi ha preso con lui".

Nonostante le difficoltà Asia ha perdonato tutto a mamma Daria: "Ai miei figli lei ha dato tutto quello che non aveva dato a me. È stata una nonna straordinaria e quindi le ho perdonato tutto. Ho dovuto raccontare nel libro le violenze per far capire quello che sono diventata".

L'attrice muove anche accuse pesanti nei confronti del regista Rob Cohen: "Era un predatore e come tutti i predatori ovviamente nega. Durante le riprese del film 'XXX' mi ha dato da bere il GHB (la droga dello stupro), che io non conoscevo e che ti fa perdere i sensi. La mattina dopo non avevo capito cosa fosse successo, mi autoaccusavo di aver fatto una cosa che non volevo. Non l'ho denunciato perché non avevo capito cosa fosse successo. L'ho scoperto dopo parlando con un mio amico che mi ha aperto gli occhi su quella sostanza".