Lupin è record su Netflix, supera 70 milioni in 28 giorni

La rivisitazione delle avventure del celebre ladro gentiluomo, Lupin, con la superstar Omar Sy, è diventata una delle serie più viste (e apprezzate) su Netflix con 70 milioni di abbonati che l'hanno guardata nei primi 28 giorni a livello interazionale, secondo dati riportati da Variety e rilanciati da Afp. La serie tv creata da George Kay (Criminal UK, Killing Eve) e François Uzan con la stella di Quasi amici sarebbe cresciuta nella sua audience con cifre da capogiro battendo i precedenti primati di Bridgerton e La Regina degli scacchi. Nei numeri Lupin ha coinvolto 70m ilioni di famiglie nei suoi primi 28 giorni di programmazione contro i 63 del dramma romantico in costume e i 62 della miniserie che ha fatto innamorare il pubblico della piattaforma del gioco degli scacchi.

"70 milioni sono pazzi! Sono così orgoglioso che Lupin sia la prima serie Netflix francese a incontrare un tale successo internazionale! Senza di voi, non sarebbe stato possibile.

Grazie a tutti", ha detto entusiasta l'attore Omar Sy sul suo account Twitter. Prodotta da Gaumont e composta da dieci episodi, la serie Lupin si è classificata al primo posto in una dozzina di paesi tra cui Italia, Brasile, Vietnam, Argentina e Spagna. Segno dell'ampiezza del fenomeno, il libro di Maurice Leblanc, che ha ispirato la serie, è ai vertici delle vendite sul sito Amazon.fr (ANSA).