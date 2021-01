++ Covid: Miozzo, inserire il verde come segnale di speranza ++

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - "Nel sistema di classificazione per colori delle regioni "è stato proposto di inserire il verde, per dare questo obiettivo di speranza, ma non è ancora stato inserito nelle categorie. Il verde sarebbe per le regioni che teoricamente sono in una condizione di ritorno alla normalità.

In questo momento non credo ce ne siano, però alcune regioni hanno un'incidenza piuttosto bassa nella trasmissione del virus.

Dobbiamo avere un minimo di speranza e cercare la luce in fondo al tunnel". Lo ha detto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo a Buongiorno, su Sky TG24, . (ANSA).