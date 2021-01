Al via una serie dedicata a Idefix, il cane di Obelix

Minuscolo, fedele compagno di Obelix nella saga a fumetti di Asterix, il terrier Idefix sarà protagonista di una serie tv tutta sua, 'Idefix e gli indomabili', spin-off della celeberrime vicende dei Galli: lo hanno annunciato LS Distribution (Mediawan group) e i produttori di Studio 58 che distribuiranno la serie, 52 episodi da 11 minuti, a livello internazionale.

Commissionato da France Télévisions, il progetto coinvolge altri broadcaster come M6, Super RTL Germany, Télé Québec e RTS Switzerland. Basata su un'idea originale della casa editrice Editions Albert René, creatori del fenomeno dei fumetti Asterix, 'Idefix e gli indomabili' si rivolge ai bambini dai 5 ai 10 anni ed è prodotto da Studio 58 e GMT Productions. Ambientata nell'anno 52 a.C., quando Lutetia (Parigi) era interamente occupata dai romani, la serie vede gli Indomabili, un gruppo di Galli rivoluzionari a quattro zampe guidati da Idefix, combattere contro la 'romanizzazione' della città.

I leggendari personaggi di Asterix furono creati dai fumettisti e illustratori René Goscinny e Albert Uderzo 61 anni fa. Da allora, le loro avventure comiche hanno fatto il giro del mondo vendendo 385 milioni di copie (ogni nuovo album viene stampato in 5 milioni di copie), con 38 album e traduzioni in 111 lingue. Asterix è stato un blockbuster anche al cinema con 10 film di animazione e 4 live action finora (e con 400 milioni di incasso per i soli film in live action, distribuiti in oltre 50 paesi in tutto il mondo). L'universo Asterix vanta anche un franchise di videogiochi di successo sin dagli anni '80, una vasta gamma di prodotti in licenza, nonché l'importante parco a tema in Francia "Parc Astérix" che ha attirato 160 milioni di visitatori.