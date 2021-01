Ecco Discovery+, da Elettra a un docu su Maradona

Un documentario sulla morte di Diego Armando Maradona, una serie in 10 puntate con Elettra Lamborghini, interviste esclusive su casi di cronaca nera, i dating show e l'offerta di Eurosport. Sono alcuni dei cavalli di battaglia di Discovery+, il nuovo servizio streaming del gruppo Discovery dedicato al real life entertainment e ai contenuti "non-fiction", che arriva anche in Italia. Tra i titoli in programmazione a partire dal 6 gennaio "Elettra e il resto scompare", serie in 10 puntate in cui la cantante e influencer Elettra Lamborghini si racconterà all'occhio indiscreto delle telecamere. Sempre dal 6 gennaio sarà disponibile il documentario "Maradona morte di un campione", che indaga sulla fine del "pibe de oro".

Il 9 gennaio ecco "L'ultima difesa - Selvaggia Lucarelli intervista Antonio Ciontoli", l'intervista esclusiva della Lucarelli ad Antonio Ciontoli dopo la condanna a 14 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale di Marco Vannini, ucciso a Ladispoli. L'11 gennaio si torna a parlare di cronaca nera in "Lady Gucci", l'intervista esclusiva a Patrizia Reggiani, protagonista del caso legato all'omicidio di Maurizio Gucci, suo ex marito ed erede della celebre maison di moda. Il 19 gennaio sarà la volta di "Matrimonio a prima vista Italia". Esperimento sociale, alla terza edizione, in cui 6 single si mettono in gioco per trovare la loro anima gemella con l'aiuto del team di esperti composto da Nada Loffredi, sessuologa, Mario Abis, sociologo, e Fabrizio Quattrini, psicoterapeuta. Discovery+ ospiterà inoltre il meglio della produzione internazionale del gruppo con titoli originali pensati per la piattaforma. Tra i primi disponibili: il documentario d'inchiesta sul naufragio del traghetto Estonia; la serie sui tour culinari in Italia di Bobby & Giada in Italy e l'impresa antartica dell'avventuriero Colin O' Brady raccontata in Antartide: la regata impossibile.

Discovery+ ospiterà anche Eurosport. A gennaio prosegue la stagione dello sci alpino e degli sport invernali. Inoltre arriva il tennis con la prima prova Slam del 2021 - gli Australian Open - e continua il basket con il campionato di serie A e l'Eurolega. Ma non finisce qui, in arrivo prossimamente la conduttrice e giornalista Nina Palmieri che sarà il volto femminile di "Naked attraction Italia". Oltre all'esperimento sociale "Ti spedisco in convento Italia", versione italiana di Bad Habits, Holy Orders, e alla versione italiana del dating show "Love Island Italia", vincitore di un Bafta. Con Discovery+ sarà possibile seguire lo streaming di tutti i canali gratuiti del gruppo, i contenuti di Discovery Channel, Discovery Science, Animal Planet e le migliori produzioni dedicate alla natura di BBC; con la possibilità di rivedere i programmi in qualsiasi momento.