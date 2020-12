Tin Star, stagione finale thriller Sky Original con Tim Roth

Tim Roth torna a vestire i panni del tormentato detective Jim Worth nell'ultimo, esplosivo atto di Tin Star, la serie originale Sky inglese creata da Rowan Joffé.

Un emozionante epilogo in sei episodi - da mercoledì 30 dicembre alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV - in cui Jack, Angela e Anna Worth dovranno chiudere una volta per tutte i conti con i loro fantasmi, per un terzo capitolo ricco di colpi di scena.

Alla fine della seconda stagione Jack (Tim Roth) e Angela (Genevieve O'Reilly) sono stati costretti a rivelare una dolorosa verità alla figlia Anna (Abigail Lawrie): Jack non è il padre di Anna. Ora i Worth tornano a Liverpool, la vibrante metropoli inglese dove vent'anni prima ha avuto inizio la loro storia. Nel terzo capitolo della serie i tre protagonisti, pronti a tutto per sopravvivere e riconquistare la loro libertà, dovranno affrontare i loro vecchi nemici. Il primo della lista è Michael Ryan - interpretato da Ian Hart (Harry Potter e la pietra filosofale) - miliardario, fra gli uomini più potenti di Liverpool, legato alla famiglia Worth da un vecchio conto in sospeso. Michael è infatti il fratello di Danny, il padre biologico di Anna, ucciso da Jack per salvare Angela. Dopo la morte di Danny, l'uomo ha giurato vendetta nei confronti della coppia e per portare a termine il suo piano può contare su una preziosa alleata, il capo della polizia del Merseyside, Catherine McKenzie - Tanya Moodie (Forest 404) - che condivide con Michael un segreto riguardante un crimine oscuro e inquietante.

Nel cast della serie anche Joanne Whalley (I Borgia) nel ruolo di Mary James, attivista e informatrice della polizia, alleata della famiglia Worth e vecchia amica di Jack; e Kerrie Hayes (Kicks) che interpreta la giovane detective Sarah Lunt, che lavora con Catherine McKenzie. (ANSA).