Arriva Sky Uno family, canale pop up per tutta la famiglia

A partire da domenica 20 dicembre, fino al 10 gennaio, Sky Uno +1 ( canale 109) diventa un canale pop up, Sky Uno Family, che dedicherà il suo palinsesto alle famiglie con programmi per tutti e per tutto il periodo natalizio. Grande attenzione per i più piccoli, con tanti cartoon in prima tv: Xavier Riddle e il museo segreto; Metalions; Monster Hunter Stories: Ride On. Cartoni animati cult come Inazuma Eleven Go, Lady Oscar, Lupin III e la serie Club 57. Non mancherà neppure la magia del Cirque du Soleil e i grandi show. Nel palinsesto anche i nuovi episodi delle produzioni originali firmate Sky Uno come MasterChef Italia e Alessandro Borghese 4 Ristoranti, Hell's Kitchen Usa, 19/a stagione, in programma la sera.

Il daytime del palinsesto di Sky Uno Family, partirà dalle 7 del mattino. Tre le prime tv: Xavier Riddle e il museo segreto, basato sul libro best-seller di Brad Meltzer e Chris Eliopoulous, serie animata del 2019; Metalions serie del 2017 che coniuga avventura e fantascienza sul tema della salvaguardia della Terra. Monster Hunter Stories: ride on, serie del 2018 tratta da un noto videogioco. A seguire, tre stagioni di Inazuma Eleven Go, uno degli anime più noti al mondo, nato in Giappone nel 2011 e tratto dall'omonimo videogame. Il pomeriggio è dedicato agli adolescenti: Club 57, Lady Oscar, la serie di culto tra intrighi, battaglie, balli e amori nella reggia di Versailles negli anni precedenti la Rivoluzione Francese: 40 puntate con protagonista Oscar François de Jarjayes, comandante della Guardia Reale, nata donna ma cresciuta dal padre come un maschio. Adattamento del manga creato da Riyoko Ikeda nel 1972, ispirato alla biografia della regina Maria Antonietta scritta da Stefan Zweig l'anime arrivò in Italia nell'82 riscuotendo un enorme successo.

In serata, Masterchef Italia, lo show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy torna con la giuria formata da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Sempre in serata Alessandro Borghese 4 Ristoranti, con quattro ristoratori in gara sottoposti al giudizio dello chef. (ANSA).