Matt Smith e Olivia Cooke nel prequel del Trono di Spade

ROMA - 'House of the Dragon', il prequel del 'Trono di Spade', ha trovato nuovi componenti per la Casa Targaryen: nel cast della serie Hbo, attesa nel 2022, entrano infatti Olivia Cooke, Emma D'Arcy e Matt Smith. Lo annuncia Variety.

Cooke, nota per 'Sound of Metal' (Amazon), sarà Alicent Hightower, figlia di Otto Hightower, cavaliere della Casa Hightower; D'Arcy interpreterà la principessa Rhaenyra Targaryen, primogenita di re Viserys I Targaryen e Aemma Arryn; Smith vestirà i panni del principe Daemon Targaryen, fratello minore di re Viserys ed erede al trono.

Ispirata al romanzo 'Fire & Blood' (Fuoco e sangue) di George R. R. Martin, sviluppata con Ryan Condal e Miguel Sapochnik e ambientata 300 anni prima del Trono di Spade, 'House of the Dragon' ha anche completato il team di registi con Clare Kilner, Geeta V. Patel e Greg Yaitanes (che è anche co-produttore esecutivo).