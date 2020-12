Nasce Discovery+, streaming da gennaio anche in Italia

Sbarca sul mercato internazionale, compresa l'Italia, l'offerta streaming di un altro colosso dell'entertainment. Come annunciato in una conferenza stampa a New York, arriva il 4 gennaio 2021 la piattaforma di Discovery, che si chiamerà Discovery+ e sarà lanciata contemporaneamente in 25 Paesi, tra cui gli Usa, i Paesi Nordici, l'Olanda, la Spagna e i mercati latino-americani, incluso il Brasile. Il servizio, che in linea con la storia del gruppo, sarà dedicato al real life entertaiment e ai contenuti "non-fiction", oltre che allo sport, potrà fare concorrenza ai big del settore, come Netflix, Disney+ o Prime Video, ma si presta anche ad essere complementare ad altre offerte. Discovery+ è, infatti, presente in Gran Bretagna e Irlanda sui decoder Sky Q, mentre il lancio sarà supportato da Tim in Italia e da Megogo nei Paesi dell'Est Europa. Negli Usa il partner per il lancio sarà il colosso delle tlc Verizon.

"Abbiamo lavorato negli ultimi due anni per il lancio di Discovery+, valorizzando il nostro posizionamento strategico e le partnership di distribuzione - ha detto David Zaslav, presidente e CEO di Discovery -. Vogliamo offrire un prodotto distintivo con un posizionamento chiaro sul mercato, grazie ai programmi dedicati al lifestyle e a tutte le passioni del pubblico. Siamo convinti che Discovery+ rappresenti un'offerta perfettamente complementare per ogni portfolio di streaming". Discovery+ arriva in Italia con una serie di produzioni nazionali e internazionali originali, che nei mesi continuerà ad arricchirsi. Sarà anche possibile accedere allo sport premium targato Eurosport, dal tennis al basket, dal ciclismo agli sport invernali, fino ad arrivare all'esclusiva digitale dei Giochi Olimpici.

Tra i principali titoli disponibili nel 2021 in Italia, oltre al meglio della produzione internazionale, la nuova edizione di "Matrimonio a prima vista Italia" in cui tre esperti selezionano tre coppie di perfetti sconosciuti pronti a sposarsi. Poi "Love Island Italia", il dating show che arriva nel nostro paese per la sua prima edizione italiana. La cantante e influencer Elettra Lamborghini si racconterà in "Elettra e il resto scompare". Parlerà italiano per la prima volta anche "Naked attraction Italia", in cui un single sceglie il partner tra sei persone completamente nude. E sempre in tema di esperimenti, arriva "Ti spedisco in convento Italia", in cui cinque ragazze tra i 18 e i 23 anni passeranno un periodo chiuse in convento, dove un gruppo di suore cercherà di riportarle sulla retta via. "Siamo orgogliosi di essere tra i primi Paesi al mondo in cui debutterà Discovery+ - ha affermato Alessandro Araimo, amministratore delegato di Discovery Italia -. In questi anni abbiamo consolidato la nostra presenza in Italia, investito importanti risorse nel sistema produttivo e valorizzato la creatività di migliaia di professionalità che lavorano nel settore dei media. Un impegno che desideriamo rilanciare anche per il futuro". "Con Discovery+ offriremo una nuova esperienza di streaming portando su tutti i device la più completa offerta di intrattenimento, lifestyle, true crime, avventura e sport disponibile al mondo, capace di soddisfare le passioni di tutti", ha aggiunto Laura Carafoli, SVP Chief Content Officer Discovery Italia. Discovery+ sarà disponibile su tutti i device mobile, tablet, computer e Tv connesse e costerà 3,99 euro al mese oppure 39,90 euro all'anno. Discovery+ più pacchetto Eurosport costerà 7,99 euro al mese oppure 69,90 euro all'anno. A breve sarà disponibile e per un periodo limitato una promozione con il 50% di sconto: 19,90 euro complessivi anziché 39,90 euro per l'intero primo anno, e 34,90 euro anziché 69,90 euro per il primo anno con il pacchetto Eurosport incluso.