A 48 anni dal debutto del brano e 46 dall'esibizione insieme a Raffaella Carrà e il corpo di ballo di Milleluci, Adriano Celentano conquista Twitter con Prisencolinensinainciusol. Un post con il video della performance del Molleggiato nell'iconico programma Rai condotto da Raffaella Carrà e Mina, per la regia di Antonello Falqui, pubblicato ieri da un'internauta scozzese è diventato virale sul social network con oltre 3 milioni e 300 mila visualizzazioni, quasi 141 mila like, decine di migliaia di retweet e commenti da tutto il mondo, compresi quelli di celebrità come lo scrittore Neil Gaiman, il regista Edgar Wright, la webstar Usa Casey Neistat, il rapper britannico Akala, l'attrice Barbara Hershey, Stuart Braithwaite, il chitarrista della rock band Mogway, Mark Frost (cocreatore di Twin Peaks con David Lynch) che definisce Celentano "un genio" e una figura di riferimento tra i programmer e gli imprenditori della Silicon valley Paul Graham: "Sono felice che non sia ancora proibito appropriarsi della mia cultura , o sarei deprivato di cose meravigliose come questa".

Mentre Warren Leight, commediografo e showrunner di serie come In treatment e Law and Order: Unità vittime speciali commenta con un po' di italiano: "This is molto molto". "Il cantante italiano Adriano Celentano ha pubblicato una canzone con un testo nonsense che doveva sembrare inglese/americano forse per provare che agli italiani potesse piacere qualunque canzone inglese - scrive l'autrice del primo post 'Harry', Harriet Mould, ufficio stampa del Royal Lyceum Theatre di Edimburgo - E' diventata una hit e ne è scaturito questo: "IL PIU' BEL VIDEO CHE ABBIA MAI VISTO".

Tantissimi i tweet sul carisma e il talento del 'Molleggiato', sulla sua popolarità in Italia (e non solo) o sulla bellezza del brano e di un 'pezzo' di tv di grande qualità. Molti sottolineano la modernità del cantautore, e il fatto che la canzone sembri anticipare del rap (in vari tweet si ritrova il testo). Apprezzatissima anche Raffaella Carrà, definita una star della tv "capace di far ballare tutti" come ricorda in un commento Enrico Maria Riva, pubblicando una foto della conduttrice impegnata a ballare con Maradona. Molti per renderle omaggio hanno anche incluso nei messaggi il link al recente ritratto dedicato alla Carrà dal quotidiano britannico The Guardian. Il successo virale del video ha portato anche tanti giovani italiani a scoprire la canzone. Altri esprimono l'orgoglio per questo trionfo virale, che Beatrice definisce "la supremazia italiana servita da Adriano Celentano e Raffaella Carrà" , mentre Elena commenta: "Gli stranieri hanno scoperto Celentano....grande Adriano!!".