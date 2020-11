Lillo a casa dopo il ricovero per Covid, "tampone negativo" - VIDEO

"Tampone negativo e finalmente a casa". E' il messaggio che Lillo, al secolo Pasquale Petrolo, ha mandato agli ascoltatori di Rai Radio2 per salutarli dopo un periodo di assenza forzato e difficile causa Covid-19.

"Voglio ringraziare mia moglie Tiziana che mi è stata vicina ogni minuto, la mia famiglia, gli amici" e poi tutto lo staff di medici e infermieri che lo hanno seguito nella sua battaglia contro la malattia. "C'è un momento in questa malattia dopo le terapie - ha detto nel suo video il conduttore di 610 Show, lo storico programma di Radio2 in onda il Sabato e la Domenica dalle 10.30, animato dall'ironia di Lillo e Greg con Carolina Di Domenico - in cui la guarigione dipende soprattutto dalla tua forza interna. In questo momento una parola di conforto e l'umanità contano più di un farmaco. Quindi grazie per le vostre parole di conforto".

Lillo ha poi rivelato quale è stata la prima cosa che ha fatto quando il medico gli ha tolto il supporto di ossigeno: "ho messo le cuffiette e, piano piano, ho ballato".