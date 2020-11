Gioè e Valle, Vite in fuga, nostro family thriller

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Una storia intergenerazionale, ma carico di potenzialità del tempo che stiamo vivendo. "Vite in Fuga è una serie action che mette al centro un intero nucleo familiare non solo sradicandolo dalla loro quotidianità, ma ponendolo all'improvviso di fronte a delle domande: cosa sappiamo delle persone che amiamo?". Claudio Gioè (La meglio gioventù, La Mafia uccide solo d'estate) è protagonista insieme ad Anna Valle (Sorelle, La compagnia del Cigno), sua moglie, di Vite in fuga, la fiction tv che sbarca su Rai1 dal 22 novembre per 6 prime serate con la regia di Luca Ribuoli (in anteprima su RaiPlay dal 20), una coproduzione Rai Fiction Paypermon. Con la partecipazione di Giorgio Colangeli, Barbora Bobulova e Ugo Pagliai. L'attore palermitano fa notare: "E' l'avventura straordinaria di una famiglia normale, al centro di un grande intrigo di cui non conosce ragioni e confini. Claudio e Silvia Caruana hanno denaro, rispettabilità, un matrimonio che dura da vent'anni e due figli che non hanno mai dato problemi. Finché un giorno finisco sotto inchiesta per lo scandalo finanziario della Banca per cui lavoro, ricevo minacce e, quando il mio collega e amico Riccardo viene trovato morto, divento il principale indiziato. La fuga appare l'unica soluzione possibile. Accetto l'aiuto di un ex agente dei Servizi segreti, che offre alla mia famiglia identità fittizie e un futuro nuovo da iniziare lontano, sotto mentite spoglie, tra i monti dell'Alto Adige". "Una famiglia borghese, che pensa di avere tutto, quasi perfetta'', spiega Gioè in una conversazione telefonica con l'ANSA mentre si trova in Sicilia sul set di un'altra serie Rai targata Palomar - - "Màkari" tratta da quattro racconti di Gaetano Savatteri, per la regia di Michele Soavi. Anna Valle è Silvia che poi nella nuova identità si chiamerà Anna, e risponde "il mio è un personaggio in continua evoluzione e questo per un attore è sempre una grande sfida, le sue certezze vacillano, la storia è un family triller serrato.

Quando le nostre vite subiranno un tale stravolgimento, dopo un momento di smarrimento, arriveranno anche le domande. Io chi ero, volevo davvero la vita che ho fatto fino ad oggi, la tranquillità la bella casa, cosa ho trascurato, e mio marito chi è davvero?. Anna Valle è stata impegnata tra stop and go contemporaneamente su due set Luce dei Tuoi Occhi con Giuseppe Zeno per Mediaset e la Compagnai del Cigno con Alessio Boni per Rai1: "Si diciamo che era un tampone continuo ma sono stati tutti molto disponibili e professionali''. (ANSA).