Hunziker, All Together Now vi accarezzerà il cuore

Uno show "che si adatta a questo momento storico" e punta a offrire un po' di leggerezza al pubblico secondo la padrona di casa, Michelle Hunziker, che torna alla guida di All Together Now - La musica è cambiata, dal 4 novembre in prima serata su Canale 5. "Vi accarezzerà il cuore - aggiunge - con delle bellissime storie dei nostri concorrenti, i quali avranno la possibilità di crescere di puntata in puntata. Saranno giudicati dai 100 esperti musicali del nostro Muro, ma avranno 4 cantanti storici della musica italiana che li stimoleranno a migliorare per poter realizzare il loro sogno.. cioè portarsi a casa i 50 mila euro del nostro game show musicale. Il tutto condito da molta emozione e partecipazione. Non vi resta che prepararvi il "plate", le patatine sul divano e vi sorprenderete a cantare insieme a noi. E' un programma della gente e per la gente!".

Tante le novità di questa terza edizione dello show prodotto da Endemol Shine Italy, a cominciare dalla presenza della giuria vip, che si aggiunge ai quattro super giurati pesi massimi della musica italiana: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo. J-Ax si definisce un "infiltrato" del Muro più che un giurato, "visto che sono spesso d'accordo con il parere dei 100. Le esibizioni che mi colpiscono di più sono quelle che mi emozionano, mi coinvolgono e mi trasmettono qualcosa, chi sale sul palco deve cantare un brano rispettandolo, ma anche dando una sua impronta originale". Rita Pavone rileva: "Il mio curriculum è fatto di cose talmente diverse e trasversali che sono contenta di aver aggiunto anche All Together Now. È stata un'esperienza con un'atmosfera bellissima e mi ha permesso di conoscere personaggi come Michelle e gli altri giurati. Il Muro, poi, è straordinario. Giudicare i concorrenti non è stato facile, ma il mio giudizio si baserà sulla meritocrazia". Per Francesco Renga, "in questo tempo così assurdo è stata una boccata d'ossigeno, una iniezione di positività e fiducia. Michelle è riuscita a condire tutto di ironia e bellezza. Un cocktail esplosivo che spero riusciremo a condividere con il pubblico... che mai come ora ha bisogno di svago, prendersi una pausa dall'ansia e, soprattutto, di fiducia. Questa è la mia speranza: se solamente una percentuale di quello che si respirava durante le registrazioni riuscirà ad attraversare lo schermo, allora saremo tutti un po' più felici, almeno per qualche ora".

Anna Tatangelo ritiene la formula dello show "molto coinvolgente, la squadra di lavoro si è rivelata davvero una forza. Mi hanno colpita le storie dei concorrenti e mi sono trovata bene con tutti i giudici. E poi c'è Michelle, che per me non è una rivelazione, visto che ci conosciamo da anni, ma che si riconferma una donna fantastica, capace di mettersi sempre in gioco. Sono felice di aver avuto l'opportunità di partecipare a questo programma in un momento così delicato: un po' di evasione è molto importante, tanto per noi quanto per il pubblico a casa".

Le performance dei concorrenti in All Together Now - La musica è cambiata saranno valutate dai quattro giurati e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo e che quest'anno comprenderà anche la "giuria popolare", dieci volti selezionati tra le candidature arrivate via social. Le giurie commenteranno a microfoni aperti la presentazione, l'esibizione canora degli aspiranti cantanti. Solo chi riesce a entusiasmare ed emozionare la giuria e il Muro ha la possibilità di proseguire il suo percorso. Ogni volta che un componente del Muro si alza e canta, attribuisce il proprio voto al concorrente. Al termine dell'esibizione gli aspiranti cantanti scopriranno il giudizio del Muro che potrà essere confermato o modificato dai quattro giurati. J-Ax, Pavone, Renga e Tatangelo avranno facoltà, infatti, di aggiungere o togliere, al voto dato dal Muro, fino a 5 punti ciascuno, oppure confermare il punteggio assegnato del Muro stesso. Inoltre, per una volta sola a puntata, i quattro giudici potranno regalare a uno dei cantanti in gara un voto intoccabile e inappellabile da 100 punti, garantendogli così non solo il passaggio del turno, ma anche un bonus da 10 punti nell'esibizione successiva.

Al termine di ogni puntata, i due concorrenti che hanno ricevuto il punteggio più basso si sfideranno: il perdente verrà eliminato. I 12 concorrenti sono: Beatrice Baldaccini, Kam "Eki" Cahayadi, Dalila Cavalera, Claudia Ciccateri, Luigi Ernani Frezza Silvia Rita Iannone, Domenico Iervolino, Antonio Marino, Giorgia Rizza, Alessio Selvaggio, Savio Vurchio , e il duo "Gli amabili", composto da Elena Frantini e Massimiliano Corrà.