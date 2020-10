Sky Arte: Just another immigrant, comico mia famiglia in Usa

Romesh Ranganathan, acclamato stand up comedian britannico nato da genitori cingalesi, decide di trasferirsi a Los Angeles con la moglie, i tre figli, la madre e l'eccentrico zio per provare a sfondare nel mercato americano, dove non è altro che uno sconosciuto, un immigrato come tanti altri. E' questo il cuore del racconto in dieci episodi di Just another immigrant, in prima visione dal 1 novembre ogni domenica su Sky Arte (120 e 400 di Sky), la docu serie HBO diretta da Benjamin Green, che affronta con ironia il tema dell'immigrazione e le piccole e grandi difficoltà vissute da Romesh nella caotica LA, sebbene da una posizione privilegiata.

Romesh è infatti britannico al 100%, ma suoi tratti somatici orientali uniti al perfetto accento londinese disorientano i suoi nuovi interlocutori. Oltre ai suoi sforzi per adattarsi alla nuova vita oltreoceano, Romesh deve impegnarsi anche nella sfida professionale: riempire il Teatro Greco di LA, con i suoi 6.000 posti, in soli tre mesi.

In onda tutte le domeniche alle 20.00 con doppio episodio, è disponibile anche on demand su Sky, Sky Go e in streaming su Now TV. (ANSA).