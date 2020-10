Kanye West regala a Kim ologramma del padre morto

Per il suo 40/o compleanno Kim Kardashian ha ricevuto in dono, tra gli altri, un ologramma del padre morto. L'insolito regalo è arrivato dal marito Kanye West il quale ha fatto ricreare digitalmente un'esatta copia di Robert Kardashian, famoso avvocato morto di cancro nel 2003. E' stato tra i legali di O.J. Simpson. "Per il mio compleanno - ha scritto Kim su Twitter condividendo anche il video dell'ologramma - Kanye mi ha dato il dono più premuroso della mia vita. Una sorpresa speciale dal cielo. Un ologramma del mio papà. E' così reale. Lo abbiamo guardato e riguardato e abbiamo provato così tante emozioni". L'ologramma di Robert Kardashian ha fatto anche delle battute, improvvisato passi di danza e non ha mancato di dire alla figlia quanto fosse orgoglioso di lei.

Kim aveva 22 anni quando ha perso il padre. La Kardashian ha compiuto 40 anni lo scorso 21 ottobre e ha festeggiato portando la sua famiglia su un'isola privata. (ANSA)