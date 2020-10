Premio Bellisario, omaggio alle eroine della sanità

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "Il premio quest'anno assume un'importanza maggiore perché non si vuole solo dare un riconoscimento al talento e all'eccellenza femminile, ma anche stringersi attorno, con un gesto d'affetto, a tutte le donne impegnate nella sanità, vere eroine dell'emergenza". Così Lella Golfo, che ha istituito nel 1989 il Premio Bellisario, ha voluto riassumere il significato di questa 32/a edizione nel corso della conferenza stampa di presentazione a Viale Mazzini, moderata da Laura Chimenti che condurrà anche l'evento.

"Donne che fanno la differenza" è il titolo della manifestazione che si terrà il 15 ottobre negli Studi Rai Fabrizio Frizzi e andrà in onda su Rai1 il 17 ottobre in seconda serata. "Abbiamo deciso di affiancare ai premi tradizionali, una categoria speciale dedicata alle Donne della Sanità - ha spiegato Lella Golfo - che con il loro coraggio e la loro abnegazione hanno fatto sì che il Paese uscisse dall'emergenza, sacrificando in alcuni casi la propria vita".

Il riconoscimento, a seguito della scelta della commissione esaminatrice presieduta da Stefano Lucchini, va al "dream team" di ricercatrici dell'Istituto Spallanzani, guidate dal direttore generale Marta Branca, e composto da Maria Rosaria Capobianchi, Francesca Colavita e Concetta Castilletti. Il premio, ispirato a Marisa Bellisario, ancora oggi ricordata per essere stata la prima top manager del nostro Paese, riconosce ogni anno il merito di donne che si siano distinte in vari campi. A consegnare le Mele d'Oro, tra gli interventi musicali di Tosca e Roby Facchinetti, saranno personalità delle istituzioni, dell'economia, della comunicazione e dello spettacolo. (ANSA).