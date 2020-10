Matteo Garrone, "A Rai Storia il mio omaggio a papà"

< - Si capisce subito che la cosa a cui tiene di più è 'L'altro teatro', un documentario firmato dal padre, Nico Garrone, insieme a Giuseppe Bartolucci e Maria Bosio. Un omaggio al papà critico di Repubblica scomparso 11 anni fa. "Ho suggerito io di metterlo in palinsesto", dice Matteo Garrone raggiunto telefonicamente dall'ANSA. Il palinsesto a cui fa riferimento è quello di "Domenica con" il programma di Rai Storia firmato da Enrico Salvatori e Giovanni Paolo Fontana che domenica 11 ottobre il regista di Dogman dirigerà dalle 14 alle 24 con le sue personali scelte. "Ci tengo molto a quel documentario dedicato al teatro sperimentale a Roma tra gli anni '60 e i primi anni '80 che racconta da Piero Panza, pioniere del teatro di avanguardia, fino ai "teatri di cantina". È stato un momento culturale molto bello con personaggi straordinari come Renato Nicolini e Simone Carella. Un documentario da cui, tra l'altro - aggiunge Garrone -, ho preso spunto per il mio 'Estate romana' dove racconto ancora quel mondo, ma venti anni dopo". Tra i film scelti dal regista per la sua domenica: 'Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini del 1972 ("un lavoro a cui sono molto legato come ero affezionato allo stesso Comencini a cui, tra l'altro, ho fatto due ritratti quando ancora dipingevo") e il suo 'Reality' film del 2012 con protagonista un uomo semplice che sogna di partecipare al Grande Fratello. "Avrei messo anche Gomorra nel palinsesto - dice - se non ne avessi appena fatta un'altra versione che devo ancora presentare. In realtà mio figlio Nicola di 15 anni mi ha fatto notare che alcune cose non erano troppo chiare e così ho rimontato tutto, ho tagliato sei minuti e aggiunto anche alcune nuove sequenze e scritte esplicative. Questa nuova versione, sicuramente più fluida e comprensibile da qualsiasi spettatore di qualsiasi paese del mondo, dopo un passaggio tv dovrebbe approdare in sala". Garrone piuttosto schivo verso la tv ("non ci vado davvero mai") ha accettato di fare il direttore creativo per un giorno "solo per gratitudine verso Rai Storia di cui sono da sempre un utente affezionato e che mi fatto scoprire tante cose". Il regista che dopo il corto 'Le Mythe Dior' che celebra la bellezza degli abiti della maison con un'ambientazione da favola mitologica non ha ancora progetti. "Sono come un pescatore che aspetta che il pesce abbocchi, ma non è ancora accaduto. Dico così perché spesso vado con Nicola a pesca nei laghetti più sperduti e mi diverto anche molto. Eppure durante il Lockdown ho letto molto e visto tanti film, ma per ora niente", dice. Sviluppare l'ambientazione davvero da favola di Le Mythe Dior? "A volte ci ho pensato che forse ci potrei tornare su". (ANSA).