David Letterman torna su Netflix con show e ospiti vip

(ANSA) - NEW YORK, 25 SET - David Letterman torna su Netflix con la terza stagione di 'Non c'è bisogno di presentazioni' (My Next Guest Needs No Introduction). Lo show andrà in onda dal 21 ottobre e rispetto alle due precedenti serie avrà solo quattro puntate rispetto a sei. Tra gli ospiti previsti Kim Kardashian West, Robert Downey Jr., Dave Chappelle e Lizzo. La prima stagione ha debuttato il 12 gennaio del 2018 con l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama mentre la seconda stagione ha preso il via l'anno successivo con Kanye West. (ANSA)