Conti, Tale e Quale senza pubblico ma non deluderà

Auguri al programma più camaleontico della tv, giunto alla decima edizione, che torna al momento senza spettatori in studio, ma si lavora a soluzioni 'alternative' come il 'pubblico a distanza': da venerdì 18 settembre e per nove settimane dagli studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma Carlo Conti condurrà in diretta "Tale e Quale Show", il varietà di punta di Rai1 (prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy), da sempre campione d'ascolti e tra i più commentati sui social.

Conti tiene a precisare: "Tale e Quale Show non è un talent, non è un reality ma è un varietà. Qui ci sono protagonisti, non concorrenti, ognuno di loro dedica una settimana intera per portare in scena una mascherina... pardon, volevo dire maschera! Quest'anno, i nostri truccatori e i nostri parrucchieri dovranno trascorrere ore e ore praticamente in tenuta stagna... E' un'edizione particolare, il cast è fortissimo, i coach saranno sempre più agguerriti e professionali. Ci sarà il ritorno di Gabriele Cirilli: vi prego, non è uno scherzo il motivo di questo ritorno, è che l'ho sognato. E' vero, tornava e faceva Orietta Berti. Dunque non è in gara, ma sarà qui ogni settimana".

Tanti artisti di primo piano e di genere molto diverso. I vip in gara saranno dieci, divisi tra cinque donne e cinque uomini.

Sul palco dello Studio 5 vedremo quindi 'mettersi in gioco' la cantante Barbara Cola, l'imitatrice Francesca Manzini, la conduttrice Carolina Rey, la showgirl Carmen Russo, la performer musicale Giulia Sol, gli attori Sergio Muniz e Francesco Paolantoni, i cantanti Pago e Virginio e l'attore Luca Ward.

Come da tradizione i 10 protagonisti dovranno 'affrontare' una giuria: ci saranno Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, tre pezzi da novanta dello spettacolo italiano.

"Tra pochi giorni farò 70 anni, 60 anni di carriera (ha iniziato a recitare bambina) e 10 edizioni di Tale e Quale Show", dice Loretta Goggi. "Io sono felice qui perché è un programma fatto di artisti. Sono felice di stare tra i miei colleghi. Ho fatto da giovanissima anche da baby-sitter a Luca Ward!". E Conti: "La cosa che mancherà di più è la standing ovation, ma ci penserà Loretta a rimediare! Avevamo deciso di ridurre i concorrenti a 10 già prima del Covid. Ci tengo a finire a mezzanotte".

Oltre ai giurati, gli stessi vip avranno la possibilità di partecipare alle votazioni dando le proprie preferenze al collega che vorrà premiare (senza dimenticare anche la possibilità di 'auto-votarsi').

L'attore e doppiatore Luca Ward sottolinea: "Quest'anno i teatri, purtroppo, sono fermi e quindi c'è stata l'occasione per fare questa esperienza meravigliosa. Ho già cominciato a divertirmi. Io combatto con un "mostro": quel mostro è la mia voce! Grazie per questa splendida opportunità. Spero di far divertire il pubblico e che al momento sbagliato non mi esca la tonalità del Gladiatore".

Carmen Russo è "felice, entusiasta. Farò il massimo dei massimi. Sono tranquilla - sottolinea - perché spero di farcela e di divertirmi, perché io ho sempre vissuto il mondo dello spettacolo con passione e con serietà. Vi ringrazio di cuore.

Nella vita, non bisogna mai fermarsi".

Francesca Manzini e Emanuela Aureli si sfidano con l'imitazione di Mara Venier. Manzini racconta: "Anche io ho avuto un percorso fatto di no. Ogni volta che venivo scartata qui, mi hanno preso a Mediaset. Poi è arrivata la chiamata di Carlo. Non è detto che un imitatore riesca ad essere tale e quale ad un cantante". Sergio Muniz: "Avevo tanta voglia di venire e anche io sono qui per la chiusura dei teatri. Il teatro ci manca tanto ma torneremo". Pago: "Ho fatto due reality durante i quali ho sempre chiesto una chitarra. Finalmente qui canto".

I 10 partecipanti al varietà saranno seguiti, nell'arco del loro percorso, dai tutor: i "vocal coach" Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, e la "actor coach" Emanuela Aureli.

Come da prassi, tutti canteranno dal vivo, sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Di chi sarà l'interpretazione più avvincente di tutta la stagione? Tutti hanno le carte in regola per ben figurare e per interpretare al meglio i vari big della musica mondiale, imitandoli in tutto e per tutto sia per quel che riguarda la voce che lo stile. I concorrenti, aggiunge Conti, "non usano l'autotune, soltanto qualche effettino... Le basi sono realizzate dall'orchestra di Pinuccio Pirazzoli ma la voce è sempre dal vivo".

Il direttore di Rai1 Stefano Coletta, dopo aver ricordato che Carlo Conti è una certezza per qualsiasi direttore perché non fa storie, non ha pretese o manie di grandezza, sulla questione pubblico alle domande replica: "Stiamo lavorando alla possibilità di reintrodurlo quanto prima, in quantità compatibile con le norme che dobbiamo seguire. Il pubblico tornerà in una delle prime puntate. Per ora, punteremo su questa nuova soluzione creativa. La Rai lavora sempre in combinato con le autorità sanitarie". Il vicedirettore Claudio Fasulo assicura: "Il cast verrà sottoposto settimanalmente a screening sanitari". (ANSA).