Una serie Netflix racconterà la vita di Ayrton Senna

Netflix annuncia la produzione della prima serie tv dedicata all'iconico pilota brasiliano Ayrton Senna da Silva (1960-1994). Il progetto darà la possibilità di ripercorrere la vita dello stesso Senna da molto vicino, scoprendolo proprio come Beco o Becão, così affettuosamente soprannominato da amici e familiari. Oltre a ricordare i momenti più importanti della sua carriera, la miniserie è un invito a scoprire la sua personalità e le relazioni familiari del campione che vinse tre volte la Formula 1. Senna ha incarnato la volontà del popolo brasiliano di andare sempre avanti nella vita, emozionando bambini, giovani e adulti di tutto il mondo.

Lo show, che ritrae l'uomo dietro l'eroe nazionale, è prodotto da Caio Gullane per Netflix con la partecipazione attiva della famiglia del pilota. La miniserie verrà girata in location internazionali oltre a set molto vicini a Senna, come la casa in cui è cresciuto, a cui i suoi parenti hanno concesso accesso come mai accaduto prima.

"La famiglia Senna si impegna a rendere questo progetto qualcosa di totalmente unico e senza precedenti. E nessuno meglio di Netflix, che ha una portata globale, può essere partner migliore", ha commentato Viviane Senna, la sorella di Ayrton.

"Senna è il tipo di persona di cui abbiamo bisogno. Un giovane che ha lottato per il suo sogno e ha affrontato molti ostacoli per rappresentare una nazione. Senna unisce l'intero Brasile", hanno aggiunto Fabiano e Caio Gullane.

Il punto di partenza sarà il debutto di Ayrton, il momento in cui si trasferì in Inghilterra per gareggiare nella F1600. Il suo percorso, i disallineamenti, la gioia, la tristezza, tutto sarà presente nel racconto dell'uomo dietro al mito. La miniserie culminerà con il tragico incidente di Imola, in Italia, durante il Gran Premio di San Marino.

"Senna ha iniziato il suo viaggio a San Paolo e ha conquistato il mondo, siamo onorati di far conoscere la sua straordinaria storia a tutti i fan, ovunque si trovino. Ayrton ha un'eredità che abbraccia intere generazioni, andando oltre i confini" ha affermato Maria Angela de Jesus, direttrice delle produzioni internazionali originali di Netflix in Brasile. La miniserie di otto episodi, che sarà girata in inglese e portoghese brasiliano, è prevista in uscita nel 2022.