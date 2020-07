Autunno LaF, tra novità serie da romanzo incompiuto Austen

ROMA - "Un racconto sempre più ricco di "voci" per esplorare il presente, con uno sguardo al futuro". Da settembre a dicembre il palinsesto LaF (Sky 135, ma anche On Demand e Sky Go), offre un ampio ventaglio di scelte: serie tv ispirate alla grande letteratura, produzioni originali per raccontare i cambiamenti della società italiana, e quelli climatici, omaggi ai maestri della cultura e grandi reportage internazionali. LaF inaugura il suo palinsesto autunnale con "Sanditon": la serie-evento, prodotta da ITV e PBS/Masterpiece in onda a settembre, portando in tv l'omonimo romanzo incompiuto di Jane Austen, grazie allo sceneggiatore Andrew Davies (Guerra e pace, Les Miserables, Orgoglio e pregiudizio). Una storia di sentimento, divari sociali, intrighi e ambientata alla fine dell'epoca georgiana, con protagonista una giovane e affascinante coppia di attori: Rose Williams (I Medici, Reign) nei panni di Charlotte Heywood, abitante di un villaggio di campagna e invitata a trascorrere un periodo di vacanza a Sanditon, località balneare alla moda, e Theo James (The Divergent Series, Golden Boy, Underworld - Il risveglio, Underworld: Blood Wars), l'aitante e facoltoso Sidney Parker.

Dai "classici in tv" agli inediti racconti senza stereotipi della società italiana di oggi con 4 nuove produzioni originali: a fare da apripista, a settembre, è il nuovo programma "Quello che è - Nuove storie italiane" con Antonio Dikele Distefano, scrittore, sceneggiatore e performer che racconta - con il contributo di Elodie, Maxime Mbanda, Esperance Hakuzwimana Ripanti, Misha Sukyas, Medhi Meskar e Hicham Ben'mbarek - un paese multiculturale e pluridentitario, guidandoci alla scoperta di "nuove storie italiane", inedite ed eccellenti, in giro per l'Italia. A ottobre continua il racconto di un paese in pieno cambiamento con "A qualcuno piace Green", un viaggio nelle eccellenze in tema di ambiente ed ecosostenibilità: a mettere in luce un Italia più virtuosa e ricca di idee innovative è Raffaele Di Placido, biologo marino con la passione per la divulgazione scientifica. L'ambiente, la natura e la ricerca di uno stile di vita più sostenibile sono i protagonisti da novembre anche di "Scappo dalla città" con l'ironica e irriverente Arianna Porcelli Safonov alla scoperta degli italiani che hanno deciso di abbandonare le grandi metropoli e di andare a vivere in campagna, nei borghi e nei piccoli centri.

A dicembre poi arriva "Torno a vivere in Italia": i coach-surfer Anna Luciani e Simone Chiesa danno voce agli "italiani di ritorno", che, in controtendenza rispetto al fenomeno della "fuga di cervelli", hanno scelto di ritornare nel nostro Paese dopo esperienze all'estero. Dalla società contemporanea e le sue evoluzioni alle figure straordinarie che hanno tracciato e segnato la nostra cultura, la produzione di contenuti originali di laF si arricchisce anche di nuovi documentari. A ottobre "Gianni Rodari 2.0 - La fantasia al potere", un film omaggio al celebre scrittore e giornalista a 100 anni dalla sua nascita, narrato dal pioniere del rap Frankie hi-nrg, con repertori inediti, importanti contributi di pedagogisti, esperti di letteratura per l'infanzia, protagonisti del mondo dello spettacolo e dell'arte, per celebrare l'importanza che ha ancora oggi il concetto di fantasia.

A novembre si prosegue con "Orwell 2.0 - Il lato oscuro del progresso": a 70 anni dalla morte dello scrittore britannico, il suo pensiero visionario e distopico sono ancora oggi attualissimi nel dibattito pubblico su temi come privacy, controllo e identità, grazie alla sua straordinaria capacità di analisi di meccanismi come comunicazione di massa, sviluppo tecnologico e utilizzo del linguaggio; a ripercorrere la vita e le opere dell'autore di "1984" è l'attrice e performer Elena Russo Arman, che interpreta Eileen O'Shaughnessy, sua prima moglie e figura per lui fondamentale. Con lei, scrittori, filosofi, politologi, ed esperti di privacy e cyber-sicurezza.

A settembre arrivano i nuovi episodi in prima tv assoluta di "Giardini fantastici e dove trovarli" alla scoperta di alcuni dei giardini e dei parchi più belli del pianeta in compagnia dell'architetto Jean-Philippe Teyssier, per mettere in luce l'importanza e il valore degli spazi verdi e della loro preservazione in un mondo sempre più urbanizzato. A novembre è la volta invece delle nuove fermate di "Incredibili viaggi in treno", il viaggio ecosostenibile su rotaie del giornalista francese Philippe Gougler.