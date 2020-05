Kids' Choice Awards, tra vincitori Stranger Things

Ariana Grande, Billy Eilish, Strangers Things, Avengers: Endgame e James LeBron. Sono alcuni dei film, serie tv o personaggi del mondo dell'intrattenimento e dello sport scelti dai giovani elespettatori di Nickelodeon nell'ambito di Nickelodeon Kids' Choice Awards. Come tutte le manifestazioni con pubblico quest'anno, anche i Kids' Choice Awards si sono svolti virtualmente a causa della pandemia di Covid-19, ma le regole per la cosiddetta 'social distance' non hanno impedito di avere ospiti come Ariana Grande, Millie Bobby Brown, Ellen DeGeneres, BTS, Shawn Mendes, Lil Nas X, Dove Cameron, Tom Holland, David Dobrik, Tom Kenny. A presentare Victoria Justice, l'attrice, cantante e modella statunitense, famosa per il suo personaggio di Lola Martinez nella serie Zoey 101 e per quello di Tori Vega nella serie Victorious.

Il cast di The Avengers: Endgame(Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo e Jeremy Renner) ha inviato un messaggio positivo di essere in salute, rimanere uniti per essere più forti. Inoltre è stata svelata un'anteprima della nuova serie live-action di Nickelodeon The Astronauts. Le telecamere dei KCA si sono anche intrufolate a casa di JoJo Siwa, la vincitrice della categoria 'Cantante social preferito. Il Campione Nba e All-Star MVP LeBron James ha ricevuto il premio Generation Change 2020, per il suo impegno nel contribuire a portare cambiamenti attraverso l'istruzione.

In Italia lo show andrà in onda il prossimo 22 maggio su Nickelodeon (Sky 605) e in quell'occasione saranno anche annunciati i vincitori delle tre categorie alle quali hanno potuto votare i ragazzi italiani, ossia 'cantante italiano preferito' con finalisti Alberto Urso, Anastasio, Fred De Palma, Mahmood, Random, 'internet star italiana' con Alice De Bortoli, Maria Sole Pollio, Sespo, Sofia Dalle Rive, Valeria Vedovatti e 'nuova star italiana' con Cecilia Cantarano, Giulia Savulescu, Maddalena Sarti, Nicolò Robbiano, Rebecca Gradoni. (ANSA)