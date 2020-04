Meghan Markle, lunedì la prima intervista tv dopo 'Megxit'

Meghan Markle apparirà in televisione per la sua prima intervista dopo il ritiro dagli incarichi pubblici della famiglia reale. La duchessa di Sussex sarà ospite lunedì 20 aprile di Good Morning America, il rotocalco del mattino in onda su Abc.

Secondo un comunicato del network americano, Meghan parlerà di 'Elephant' (già visibile sul canale streaming Disney+ dal 3 aprile), il documentario della Disney di cui è voce narrante.

Una clip che annuncia l'intervista è apparsa anche su Instagram nel post di un fan. "Su GMA (Good Morning America, ndr) lunedì - dice una voce fuori campo - Meghan Markle con uno sguardo esclusivo al documentario della Disney 'Elephant'". Il video non rivela se Meghan parlerà anche della sua nuova vita da cittadina comune con Harry e il piccolo Archie.