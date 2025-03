Tolstoj a teatro in Veneto, si scatenano polemiche su Facebook

"Mettere in scena Tolstoj oggi può essere considerato propaganda?". Lo chiede in una nota il presidente del Teatro Stabile del veneto, Giampiero Beltotto, rilevando che in questi giorni sul profilo Facebook del Teatro Del Monaco di Treviso è in atto uno scontro sulla guerra in Ucraina, in relazione alla rappresentazione teatrale di Anna Karenina, in scena a Treviso a partire da questa sera fino a domenica.

La discussione dai toni violenti si è scatenata tra i commenti del post di promozione dello spettacolo, con attacchi diretti contro Putin, la cultura russa e in particolare la scelta da parte dello Stabile del Veneto di mettere in scena l'opera di Tolstoj, considerata da alcuni utenti "offensiva" nei confronti del popolo ucraino.

"Veramente - dichiara Beltotto - pensiamo che mettere in scena Tolstoj al giorno d'oggi possa essere considerato propaganda? Quello di cui siamo stati oggetto è un attacco strumentale al teatro e alla cultura. Noi crediamo che quello che spetta al mondo della cultura sia capire e aiutare a capire ciò che accade nel mondo, è impensabile che la rappresentazione di testi di autori dell'Ottocento possano essere visti come un insensibile attacco nei confronti del popolo ucraino".

Tsv ha segnalato i commenti al proprio Garante per la protezione dei dati, provvedendo a oscurarli secondo quando previsto dal proprio regolamento.

Lo spettacolo, una coproduzione del Teatro Stabile di Catania e del Teatro Biondo Palermo, per la regia di Luca De Fusco, porta in scena un testo fedele al capolavoro ottocentesco, introducendo elementi innovativi e dal carattere cinematografico. Sul palco, accanto a un cast di otto interpreti, a vestire i panni di Anna Karenina è l'attrice Galatea Ranzi.



