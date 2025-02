Il Teatro Patologico da Sanremo sbarca a L.A., Italia

L'attore regista Dario D'Ambrosi, animatore del teatro patologico, sarà a Hollywood giovedì 27 febbraio per presentare il film "Io sono un po' pazzo e tu?" nell'ambito di Los Angeles, Italia 2025, 20ª edizione del festival italiano promosso con sostegno del Ministero della cultura insieme ad Intesa Sanpaolo con il patrocinio del Mimit e del Mit, in collaborazione col sistema Italia sulla West Coast (Consolato Generale, Istituto di Cultura, Ice ed Enit) e con la partecipazione di riflessi made in Italy, Givova, Rainbow ed Adamantis Europe Ltd.

Dopo il premio ricevuto a 'Capri Hollywood' e la straordinaria vetrina del festival di Sanremo, Dario D'Ambrosi racconterà al pubblico americano (che include diversi talenti con cui D'Ambrosio ha già lavorato in passato a cominciare da Mel Gibson) la missione di indirizzare verso il teatro, tanti potenziali artisti cresciuti malgrado la loro diversità. "Siamo fieri di dare questa chances a Dario D'Ambrosi e i suoi artisti con un film che non lascia indifferenti e che contribuisce a rivelare emozioni e gioia. Un modello di inclusione da emulare e da sostenere" dichiara Tony Renis, presidente onorario della kermesse italiana che tradizionalmente precede la notte degli Oscar. Il festival fondato da Pascal Vicedomini verrà inaugurato, domenica 23 febbraio, dall'anteprima USA del film "L'orto americano" di Pupi Avati alla presenza del regista e del produttore Antonio Avati. Il giorno dopo, lunedì 24, sarà la volta di Sergio Castellitto che incontrerà la platea californiana per la proiezione speciale di "Conclave". L'opera di Edward Berger è candidata otto premi Oscar incluse le nomination per Isabella Rossellini e Cinzia Slater, miglior scenografia e arredamento insieme a Suzie Davis. Tra le altre presenze attese al festival (che accompagneranno 17 anteprime americane) anche quelle di Franco Nero e Graziano Scarabicchi protagonisti del cortometraggio "Il Buio" di Giuliano Oppes.

Per la sezione serie, anteprima mondiale di 'Champagne' di Cinzia Th Torrini dedicata alla vita di Peppino di Capri.





