Il weekend della Befana a teatro tra musical e indagini

Da un classico come Aggiungi un posto a tavola al ritorno di Haber-Zeno Cosini, passando per una pioggia di tenenti e investigatori. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in cartellone per il lungo weekend della Befana.

ROMA - Non si ferma il successo di Aggiungi un posto a tavola, la commedia musicale di Garinei e Giovannini, scritta con Jaja Fiastri, che a 50 anni dal debutto moltiplica le repliche anche nella versione messa in scena al Brancaccio da Marco Simeoli, con Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini protagonisti, ovvero il parroco di montagna che deve costruire un'arca per salvare l'umanità da un secondo diluvio universale e Consolazione, la ragazza di facili costumi redenta dall'amore. Sulle note di Armando Trovajoli, ci sono anche Sofia Panizzi nei panni di Clementina e Francesco Zaccaro in quelli di Toto. Fino al 19 gennaio.

ROMA - In una maestosa villa sul mare, tutto è pronto per la celebrazione di un matrimonio e della conseguente festa. Dal custode al cuoco, dalla donna delle pulizie al direttore, tutti fanno del loro meglio per rendere la festa nella casa padronale un'esperienza indimenticabile. Direttamente da Berlino tornano alla Sala Umberto i Familie Floz, la compagnia internazionale celebre per l'uso nei loro spettacoli di maschere e linguaggio del corpo, questa volta in Feste, regia di Micheal Vogel. Dal 2 al 6 gennaio.

MILANO - Dal giallo degli anni '60, da cui fu tratta la serie tv con Peter Falk, arriva per la prima volta in Italia Il tenente Colombo. Analisi di un omicidio, spettacolo scritto dagli autori originali della serie, Richard Levison & William Link, che per il protagonista si ispirarono al detective Porfiry Petrovitch di Delitto e Castigo di Dostoevskij. In cartellone al Franco Parenti, protagonisti sono Gianluca Ramazzotti, Pietro Bontempo, Samuela Sardo, Sara Ricci e Nini Salerno, per la regia di Marcello Cotugno. Dal 3 al 9 gennaio.

IMOLA (BO) - Si indaga ancora, questa volta con Neri Marcorè al Teatro Ebe Stignani in Sherlock Holmes - Il musical, dedicato all'investigatore dei romanzi di Arthur Conan Doyle. Scritta da Andrea Cecchi, Alessio Fusi ed Enrico Solito, con le musiche di Andrea Sardi e liriche di Alessio Fusi, la nuova avventura ha la supervisione dell'Associazione Sherlockiana Italiana Uno Studio in Holmes Aps, e riporta Sherlock nella Londra di fine Ottocento, al giubileo della regina Vittoria, con l'inseparabile dottor John H. Watson (Paolo Giangrasso), l'ispettore G. Lestrade (Giuseppe Verzicco) e la signora Hudson (Barbara Corradini), la proprietaria di casa al 221B di Baker Street. Dal 3 al 7 gennaio.

COSENZA - Napoli, primavera del 1943. Una tarda mattinata di sole viene squarciata dalle sirene: arrivano gli aerei alleati, c'è il pericolo di un nuovo devastante bombardamento. In uno scantinato che fa da rifugio improvvisato, davanti una statua della Madonna Immacolata, miracolosamente scampata alla distruzione di una chiesa, si ritrova una strana compagnia. Dal successo tv de Il commissario Ricciardi, il brigadiere Maione e il femminiello Bambinella - ovvero Antonio Milo e Adriano Falivene - sono al Teatro Rendano in Mettici la mano di Maurizio De Giovanni. Regia Alessandro D'Alatri. Il 4 e 5 gennaio.

PRATO - Successo già della scorsa stagione, Alessandro Haber al Politeama riprende La coscienza di Zeno, lo spettacolo diretto da Paolo Valerio, nato per celebrare i cento anni dalla pubblicazione del capolavoro di Italo Svevo. Con lui, Alberto Fasoli, Valentina Violo, Stefano Scandaletti, Ester Galazzi, Emanuele Fortunati, Francesco Godina, Meredith Airò Farulla, Caterina Benevoli, Chiara Pellegrin, Giovanni Schiavo. Il 4 e 5 gennaio.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA