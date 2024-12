Capodanno a teatro tra Leo, Sastri e Brignano

Tanti one man (e woman) show, ma anche musical, varietà e grandi mattatori del palcoscenico che si ritrovano per la notte più attesa dell'anno. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali con cui festeggiare il 31 dicembre, tra spettacolo, brindisi e sorprese. Ecco cosa non perdere.

ROMA - Ultimo dell'anno all'insegna degli one man show per la capitale. A partire da Edoardo Leo che l'ultima notte dell'anno torna all'Auditorium Parco della musica con un'edizione speciale del suo Ti racconto una storia (letture serie e semiserie), con le improvvisazioni musicali di Jonis Bascir. Al Sistina è invece di scena Enrico Brignano nel suo Speciale Capodanno, con brindisi a mezzanotte. E ancora, mattatore al Teatro Olimpico è Maurizio Battista con il suo sfavillante MB Show - Il gran varietà, che tra lenticchie e brindisi va ben oltre la mezzanotte. Al Parioli Costanzo si brinda con Riccardo Rossi in Volevo fare il musicista e alla Sala Umberto Lina Sastri festeggia con il Concerto napoletano Speciale Capodanno. Al Brancaccio si aspetta il 2025 con la nuova edizione di Aggiungi un posto a tavola, diretta da Marco Simeoli sulla regia originale di Garinei e Giovannini, con Giovanni Scifoni, Lorella Cuccarini, Sofia Panizzi e Franvesco Zaccaro.

MILANO - Al Manzoni l'ultimo dell'anno ci si scatena insieme a Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti in Tootsie, il musical tratto dal film cult dell'82 di Sydney Pollack, con uno strepitoso Dustin Hoffman, ora firmato e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo, su musica e testi di David Yazbek e libretto di Robert Horn. Serata comica e surreale all'Elfo Puccini con protagonista, maestro di cerimonie e banditore d'eccezione Antonio Rezza, tra Fratto_X, spettacolo cult della coppia RezzaMastrella, e un'imprevedibile ed esilarante asta al buio. Al Carcano c'è il Lella Costa Late Show, serata di stand up d'autrice.

TORINO - Al Carignano torna Fred!, immersione di Matthias Martelli nel mondo notturno popolato di donne, sigarette e whisky di Fred Buscaglione. Un omaggio a un artista irrequieto e geniale, destinato a una morte prematura sulla sua Ford Thunderbird rosa, ma anche un grande innovatore della scena musicale italiana negli anni Cinquanta, capace di fondere gli stili americani con la tradizione melodica nostrana. Con la regia di Arturo Brachetti e le note del trombettista Fabrizio Bosso.

PERUGIA - Coppia d'oro del teatro italiano, Umberto Orsini e Franco Branciaroli si ritrovano al Morlacchi per dare vita a I ragazzi irresistibili di Neil Simon. Un omaggio al mondo degli attori, alle loro piccole e deliziose manie e tragiche miserie, con la storia di due anziani divi del varietà che hanno sempre lavorato in coppia e che, dopo essersi separati per insanabili incomprensioni, sono chiamati a riunirsi, undici anni dopo, in occasione di una trasmissione tv. Regia di Massimo Popolizio.

FIRENZE - Ancora due coppie per un Capodanno all'insegna della commedia. Al Verdi sono Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia, nei panni che furono di Jack Lemmon e Walter Matthau ne La strana coppia (ancora) di Neil Simon. Al Puccini invece sono Rocco Papaleo e Giovanni Veronesi, accompagnati da Musica di ripostiglio, eccezionalmente insieme per Due maledetti amici, viaggio a metà tra uno spettacolo teatrale e una reunion tra vecchi compagni d'avventure.

GENOVA - Stand-up, teatro, cabaret? La risposta più giusta è Maurizio Lastrico, che torna come da tradizione al Politeama con Sul Lastrico per festeggiare il nuovo anno tra vecchi e nuovi sketch e i suoi grandi classici in genovese.

TRENTO - Come in una chiacchierata tra amici, Massimo Lopez e Tullio Solenghi sono al Teatro Sociale in Dove eravamo rimasti, lunga cavalcata di sketch, canzoni, video, oltre a una lectio magistralis di Sgarbi/Lopez e al confronto Mattarella/ Papa Bergoglio. Con la band guidata dal maestro Gabriele Comeglio.

