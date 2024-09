Morta anche la madre di Michaela DePrince, un giorno dopo

Doppia tragedia in casa DePrince.Neanche un giorno dopo la scomparsa improvvisa della ballerina Michaela DePrince, muore anche la madre adottiva Elaine DePrince.

Lo riferiscono i media americani citando un portavoce della famiglia. Elaine si stava sottoponendo alle procedure di routine per un intervento chirurgico quando è sopraggiunta la morte.

Michaela, 29 anni, è scomparsa il 10 settembre, mentre la madre è morta il giorno dopo. Elaine non era a conoscenza della morte della figlia prima di prepararsi all'intervento chirurgico.

"Gli ultimi giorni sono stati più difficili di quanto si possa immaginare perché la famiglia ha dovuto affrontare anche la morte della madre adottiva di Michaela, Elaine DePrince", si legge in un post su Facebook del portavoce Jess Volinski. Si sottolinea anche che le due morti non sono in relazione tra di loro.

Michaela DePrince era arrivata negli Stati Uniti da un orfanotrofio in Sierra Leone e si è esibita sui palcoscenici di star come Beyoncé. Dopo il diploma e la scuola di danza, è divenuta la principale ballerina del teatro di Harlem. Poi ha ballato in Olanda al Dutch National Ballet. Nel 2021 è entrata nel Boston Ballet. La sua storia DePrince l'ha raccontata nel libro di memorie 'Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina'. Le cause della morte non sono state rese note.

