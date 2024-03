Fresi rassicura i fan dopo un malore, 'sto benissimo'

"Ciao Instagram, dovreste saperlo ormai che i giornali tendono a fare dei titoloni, tipo 'Malore di Fresi'. Capisco la vostra preoccupazione. Ci tenevo a dirvi che sto benissimo, è stata una cosa episodica. Mi sono fermato, ho fatto tutti i controlli. Scoppio di salute". Così sul social in un video nelle stories Stefano Fresi rassicura i fan dopo le notizie in prima mattinata del malore che sabato 9 marzo l'ha portato a interrompere il suo spettacolo a Brescia, dov'era in scena con il monologo Dioggene al teatro Centrolucia.

"State tutti tranquilli, vi ringrazio tantissimo per l'affetto dimostrato, ma sto bene - aggiunge sorridendo - non fate storie apocalittiche dicendo 'Dai Stefano che ce la farai'.

Sto veramente bene e ho rispetto per chi sta male davvero. Giuro che sto benissimo, voglio bene a tutti".

Anche il teatro Centrolucia ha aggiornato su quanto accaduto gli spettatori sulla pagina Facebook: "In seguito al malore avvenuto durante la rappresentazione informiamo il nostro gentile pubblico che abbiamo parlato con Stefano Fresi e ci ha rassicurato sulle sue condizioni di salute. Lo spavento è stato tanto per tutti - spiegano - anche perché, per un attore, interrompere uno spettacolo è sempre l'ultima possibilità.

Fortunatamente tutto si sta risolvendo. Stefano sta meglio e ci ha subito detto che vuol recuperare la data. Pertanto, stiamo lavorando per trovarne una disponibile compatibilmente con la programmazione del teatro e vi informeremo il prima possibile"



