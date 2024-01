Da Rossellini a Casta, parata di "divine" a teatro nel 2024

"Mi sono rinchiusa in un appartamentino a New York per imparare a memoria tutte le 40 pagine del mio monologo, che finalmente porto in Italia". Così, appena un paio di settimane fa, Isabella Rossellini, la grande star internazionale, annunciava sui social il ritorno a teatro con Darwin's smile, lo spettacolo diretto da Muriel Mayette ispirato agli scritti del biologo ed esploratore britannico, che la riporterà sui nostri palcoscenici dal 15 gennaio (debutto a Bassano del Grappa e poi date in tutta Italia per chiudere a La pergola di Firenze).

Ma la Rossellini è solo la prima di una lunga serie di "dive" e "divine" che in questa seconda metà di stagione vedremo tornare sui nostri palcoscenici. Come Laetitia Casta, che vestirà i panni che furono di Sofia Loren in Una giornata particolare di Ettore Scola. È in tournée da più di tre mesi invece Isabella Ragonese con la Clitennestra che Roberto Andò ha tratto da La casa dei nomi di Colm Tóibín (ed. Einaudi), così come Lucrezia Lante Della Rovere torna a incarnare La divina Sarah (Bernhardt), la più grande attrice francese di tutti i tempi.

Monica Guerritore si tuffa invece nell'immaginario di Federico Fellini nella prima versione teatrale di Ginger e Fred dal film del 1986. E ancora, torna al teatro Ambra Angiolini con Oliva Denaro, dal romanzo di Viola Ardone (ed. Einaudi). In questa seconda metà di stagione torna in palcoscenico anche Giovanna Mezzogiorno, con un'altra regina della scena come Pamela Villoresi, ne La ragazza sul divano di Jon Fosse, diretto da Valerio Binasco. Violante Placido è già in tournée con 1984 di George Orwell, mentre Donatella Finocchiaro riprende La lupa da Giovanni Verga. E c'è invece una donna che le dive le creava. È Elvira Notari, prima regista donna d'Italia, raccontata da Iaia Forte in Cinemamuto.



