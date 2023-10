Michieletto: "Sfide e novità al mio Festival di Caracalla"

"La scommessa è riuscire a trovare proposte in grado di funzionare a Caracalla, un luogo molto grande con una platea molto numerosa, e allo stesso tempo non accontentarsi di andare su titoli e idee prevedibili. Portare novità e sfide che fanno bene al pubblico e al teatro, con questo spirito cercherò umilmente di fare la mia parte". Damiano Michieletto riassume così l'impronta che intende dare al Festival di Caracalla, l'appuntamento estivo dell'Opera di Roma di cui curerà il cartellone dell'edizione 2025, l'anno del Giubileo. L'incarico al regista veneziano annunciato oggi dal sovrintendente Francesco Giambrone è il risultato di "tanti allestimenti fatti insieme - dice all'ANSA -, di una conoscenza personale sul campo, nata da un incontro e da una stima reciproca e dal mio affetto verso il Teatro dell'Opera e verso le persone che in questi anni ho potuto apprezzare". Michieletto, che cosa ha di speciale Caracalla? "Il fascino più grande è la sua natura trasversale. È un posto che accoglie un pubblico e proposte che sfuggono alle etichette, dal pop all'opera lirica al jazz. C'è una offerta teatrale e musicale che si può ampliare. È inoltre un luogo molto popolare, legato fortemente alla storia e all'identità di Roma dove già dagli anni Venti si è cominciato a fare spettacolo. Questo suo carattere estivo, all'aperto, mi piace molto anche con i limiti acustici e di palcoscenico che pure presenta rispetto alle possibilità di un teatro tradizionale. Ho già lavorato molte volte a Caracalla e so che i limiti non sono mai un freno alla creatività ma un invito a trovare soluzioni e idee nuove". Dopo la terribile esperienza del Covid il teatro d'opera sta vivendo un momento straordinariamente felice. Perché il pubblico sta rispondendo in questo modo? "Il motivo è che il teatro ha un grande valore di comunicazione umana immediata e reale. Io non amo le campagne che si stanno facendo per promuovere il mondo virtuale. Sono convinto che la risposta del pubblico dimostri un grande affetto verso gli eventi dal vivo di qualunque natura. Tutto quello che è dal vivo ha un grande valore ed è su questa dimensione che è bene investire le risorse pubbliche perché in questo modo si crea la possibilità di ribadire il senso dell'appartenenza, della identità e della partecipazione. Penso che più una comunità sviluppa questa dimensione e più è forte, democratica, aperta al dialogo e all'incontro, non isolata in un mondo virtuale e perfetto. Preferisco le cose imperfette ma autentiche". Quali novità porterà in scena a Caracalla? "Il sovrintendente ha già annunciato il progetto di fare West Side Story di Leonard Bernstein. È per me un appuntamento bellissimo, un autentico capolavoro su cui punterò le mie energie per offrire al pubblico una esperienza degna della qualità e del livello che quest'opera rappresenta. Il mio impegno come regista si esaurisce con quel titolo ma il mio compito di direttore sarà di dare spazio, opportunità, risorse e voce ad altri artisti che stimo e che spero possano essere disponibili a partecipare al Festival".

