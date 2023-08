Weekend a teatro tra Shakespeare e l'amore

Da Shakespeare, che oggi parla in napoletano e siciliano, all'amore secondo Stefano Massini e Luca Barbarossa o Amanda Sandrelli in coppia con Gigio Alberti. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend. PIETRASANTA (LU) - "L'amore vissuto, frainteso, idealizzato, ferito, tradito, spietato. Insomma, l'amore". Così Stefano Massini e Luca Barbarossa raccontano La verità, vi prego, sull'amore, spettacolo che prende il titolo dalla poesia di Wystan Hugh Auden, al debutto al Festival La Versiliana. "Un'indagine - dicono - su cosa sia l'amore, oltre. Oltre le frasi fatte. Oltre i tutorial sentimentali, oltre la melassa dei romanticismi preconfezionati e oltre le infinite narrazioni d'amore che da film, libri e canzoni si sono stratificate in noi, rendendoci ostaggi di modelli e copioni". Il 3 agosto.

BORGIO VEREZZI (SV) - Anna e Giulio stanno insieme da molti anni. Una coppia come tante, al confine fra amore e abitudine, in equilibrio precario. A scardinare questa apparente stabilità ci pensano Laura e Toni, i vicini di casa, che, invitati per un aperitivo, irrompono nel loro appartamento e nella loro vita. Giulio li considera incivili, Anna ha il coraggio di ammettere che, in fondo, invidia la loro vivace vita erotica. Il Festival teatrale di Borgio Verezzi chiude con il debutto in prima nazionale di Vicini di casa, la commedia di Cesc Gay, ora diretta da Antonio Zavatteri. Protagonisti in scena, un poker d'attori come Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alessandra Acciai e Alberto Giusta. Il 5 e 6 agosto. CALATAFIMI (TP) - Al Segesta Teatro Festival, tra i templi millenari del Parco archeologico, arriva la commedia con Troppu trafficu ppì nentiil, geniale rifacimento di Molto rumore per nulla di William Shakespeare, firmato a quattro mani da Andrea Camilleri e dal regista Giuseppe Di Pasquale, prima come un libro e poi come opera teatrale. Uno spettacolo esilarante che prende spunto dalla teoria che dietro al Bardo si celasse, in realtà, un autore siciliano. In scena, tra gli altri, Angelo Tosto, Carlotta Proietti, Lucia Portale, Aurora Cimino, Lorenza Denaro, Filippo Brazzaventre, Ruben Rigillo, Luigi Nicotra Il 7 e l'8 agosto.

ROMA - Ed è ancora Shakespeare "in lingua". Al Globe Theatre di Villa Borghese arriva La tempesta tradotta e "reinventata" in napoletano da Eduardo De Filippo. Una versione di cui esiste solo una registrazione sonora nella quale Eduardo faceva tutte le voci per le marionette dei Fratelli Colla, ora diretta da un giovane regista campano, Andrea Lucchetta, allievo del corso biennale dell'Accademia Nazionale Silvio D'Amico di Roma e i suoi giovani compagni di scena, allievi ed ex allievi sempre dell'Accademia. Fino al 6 agosto.

GIBELLINA (TP) - Si chiude con due eventi speciali al tramonto al Cretto di Burri, la 42/a edizione delle Orestiadi dedicata alle favole. Si parte con Radio Argo al Cretto, performance per voce e musica incentrata sulla riscrittura dell'unica trilogia superstite della tragedia greca l'Orestea. Il testo è del poeta e drammaturgo Igor Esposito, con Peppino Mazzotta protagonista e le musiche originali di Massimo Cordovani, eseguite dal vivo con Mario Di Bonito. Segue Favole Siciliane da Italo Calvino, installazione narrativa che trasformerà il labirinto del Cretto in un paese fatato da esplorare, con Paolo Briguglia, Silvia Ajelli, Alessio Piazza e Chiara Luce Fiorito e la partecipazione musicale di Mario Venuti. Il 4 agosto; e il 5 agosto.

