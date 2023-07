A Marcorè il premio Bindi alla carriera

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 08 LUG - "Un premio alla carriera in vita mi deve far preoccupare, vuol dire che ce n'è molta alle spalle e chissà quanta davanti". Scherza Neri Marcorè che a Santa Margherita Ligure riceve il Premio Bindi alla carriera. Ma si fa serio quando parla del cantautore genovese.

"Il premio Bindi è qualcosa che mi inorgoglisce molto perché Bindi è stato un artista non apprezzato abbastanza in vita, ha dovuto soffrire il frutto di tanta ipocrisia e pregiudizi.

Essere associato a questo artista così raffinato mi fa un enorme piacere". Marcorè è stato premiato in quanto ritenuto 'il massimo divulgatore del teatro canzone di Gaber" Marcorè è stato ospite della prima serata del Festival Bindi che si chiude oggi con la proclamazione dell'artista vincitore tra gli otto giovani finalisti. Ieri sera con Marcorè, che ha reso omaggio a Giorgio Gaber a 20 anni dalla scomparsa, sono stati premiati anche la giovane Ginevra, torinese che si è messa in luce al Festival di Sanremo, con il riconoscimento New Generation e Gian Piero Allosio con il premio Artigianato della Canzone.